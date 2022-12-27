造紙大廠正隆(1904)為持續拓展海內外綠色營運據點及推動淨零轉型戰略，今（27）日與華銀完成5年期36億元ESG聯貸案簽約。連同7月由一銀主辦的90億元聯貸，2022年累計完成126億元ESG聯貸，攜手銀行團並進、共同推動永續發展。

正隆此次ESG聯貸案由華銀統籌主辦，原預計籌組30億元，在金融機構踴躍參貸下最終以36億元超額募集完成簽約，顯示參貸銀行團對正隆集團長期經營績效及未來前景，給予高度肯定與認同。

正隆表示，此次聯貸資金將用於充實布局全循環藍圖、科學減碳與淨零轉型等目標的中期營運資金。作為此次聯貸主辦方的華銀長期推動綠色金融，聯貸案亦規畫ESG指標連結機制，鼓勵企業積極達成ESG目標，以發揮綠色金融影響力。

正隆營運範疇遍及全球，於台灣、中國大陸和越南共設有5座造紙廠、21座紙器廠。為擴大永續包材產線、掌握包裝商機，集團以循環再生為策略方針，持續強化綠能及智慧造紙優勢，全方位布局海內外營運藍圖，擴大回收紙再生規模。

正隆近年海外聚焦越南布局，南越濱吉紙器廠已於下半年投產，平陽造紙廠二期年產能40萬噸工紙產線亦於日前進行試車，推升全集團紙與紙板總年產能達250.2萬公噸，紙器產能增加1.2億平方公尺，總產能達19.07億平方公尺。

而正隆前進北越的首座紙器廠「北江紙器廠」將於明年上半年投產。同時，集團針對平陽造紙廠亦展開第三條工紙產線規畫，持續布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，朝亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

正隆今年初入列加拿大Corporate Knights評選「2022全球前200大潔淨企業」，8月再獲首屆「APSAA亞太永續行動獎－銀獎」國際級獎項。同時，也首度正式參與國際CDP氣候變遷問卷評比，超越同業取得領導等級「A-」，與國內各大產業龍頭並列。

承襲台灣永續實力，正隆越南平陽造紙廠亦榮獲2022年「CSI越南百大永續企業獎」，且領先同業取得當地造紙業首張ISO 14064-1溫室氣體盤查證書，展現集團積極減碳變革能量，展望後市，正隆將持續以四大科學減排實踐能源轉型，助攻國家達成2050年碳中和。