蔡總統終於在各方壓力之下出來召開記者會，說明兵役制度調整方案，國民黨立委溫玉霞批評，一位天天操弄「抗中保台」的總統，卻連保台最相關的兵役調整都得拖上兩年，也實在談不上什麼光彩。

溫玉霞指出，由於目前戰爭型態已經改變，改為以高科技戰爭為主，一年制役男受訓時間太短，沒有辦法勝任高科技戰爭的任務需求，只能擔任「輕步兵」；即使如此，一年的役期也有非常多的訓練科目必須落實，才能真正發揮戰力。總統雖然也提到這一點，但是記者會沒開放役男父母代表進場，是否也該再與他們面對面溝通，以安家長與役男的心？

溫玉霞也質疑，役男負責擔任輕步兵，就表示將來他們的作戰任務偏重「城鎮作戰」，發生在敘利亞和烏克蘭南部大城「馬里烏波爾」的血腥場面，包括人員傷亡，以及社區毀損，都會在台灣複製？這一點，總統也應向所有國民說明清楚，「我們到底要付出什麼代價？」

此外，媒體報導民進黨立院黨團主張兵役延長案要實質審查，引發各方爭議。溫玉霞說，事實上兵役制度的調整，依照《兵役法》第34條第4項，「由國防部會同內政部檢討後」，「於一年前陳報行政院核定」，「並送立法院查照後公告之」。法律規定得非常清楚，是「查照」，不是「審查」。

溫玉霞表示，執政黨在國會掌握多數，除非執政黨自己的立委也不支持此一方案，審查必定會通過，所以改成「審查」制度根本多此一舉，也是浪費立法資源。尤其總統也說對於此方案絕不迴避，民進黨團總召柯建銘如果堅持要改審查，就是對蔡總統投下不信任票，顯然不妥。所以建議執政黨完全負起責任，敢作敢當。