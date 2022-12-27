總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，下午也是蔡英文暌違745天後，再度接受媒體提問，對於媒體的訪問，蔡英文表示，她總是要做好功課才能解答問題。對此，就有臉書粉專諷刺「總統做功課要做745天，笑死」，許多網友更直呼「睜眼說瞎話的極致表現」，引發討論。

在蔡英文的這場記者會中，有媒體詢問，「這場睽違745天所舉行的媒體記者會，不曉得未來有無除了國防以外的更多記者會？」蔡英文則坦承，這段時間她因為疫情，導致傳統問答的機會比較少，但大家若是有需求，她會考慮安排，蔡英文也直言，「你們今天問了好多問題喔，不是今天完了就沒有機會問了，所以不用著急」。

此句話一出，也讓在場的媒體都笑出聲音，更有人表示「還有解答問題」，蔡英文表示，那她總是要做好功課才能解答問題，「你給我時間做功課嘛」，對此，臉書粉專《政客爽》今日就PO出一篇文章表示，「總統做功課要做745天，笑死」，更驚呼「好像懂了為什麼要讀稿」。

許多網友看到後，更是灌爆留言處諷刺「睜眼說瞎話的極致表現」、「睜眼說瞎話，她說第二，沒人敢稱第一」、「要能有時間給讀稿機編輯，我才能回答啊」、「套745天才能回答一點點問題，了然」、「700多天的功課？是在寫論文嗎？」、「真好意思講！笑死全世界上的人」、「沒有稿子怎麼讓你們問」。