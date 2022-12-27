楚門漢克將飾演年輕版的「奧托」。（索尼影業提供）

奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）主演《超難搞先生》26日推出最新預告，他飾演的厭世大王「奧托」外冷內熱的一面，在眾人面前脾氣暴躁又毫無耐心的他，其實背後有一個令人動容的溫暖故事。在結褵多年的妻子去世之後，奧托不僅對外人封閉內心，對人生也不再抱持希望，直到熱心開朗的新鄰居瑪莉莎闖進他的生活。

預告有一個讓人驚喜的彩蛋，湯姆漢克最小的兒子楚門漢克（Truman Hanks）將首次在大銀幕上露面，飾演年輕版的「奧托」，這也是父子倆第一次同台演出。對於在試鏡時尋找適合的人選，導演馬克福斯特認為楚門漢克簡直就是湯姆漢克26歲時的翻版，這個說服力與相似度是其他演員或特效做不到的，而且他的表現讓大家心服口服。

作為資深戲精老爸，湯姆漢克對於兒子的選擇表示樂觀其成：「楚門在我們家一直都不是以演員為目標，他其實是想成為一位攝影師。對於這次的演出，我們談了很多，我跟他說：『就算你也是姓漢克，你還是得達到表演的最高標準。』其實很多人沒有辦法做好這個工作，但是我必須說，楚門的表現真的非常出色。」

不僅如此，多才多藝的漢克一家，還跨足到音樂創作。湯姆漢克的妻子麗塔威爾森（Rita Wilson），在電影製作的前期就加入擔任監製，不僅催生出感人的劇本，還展現她的創作才能，譜寫《超難搞先生》主題曲，將由葛萊美獎提名、拉丁歌手賽巴斯汀亞德拉（Sebastián Yatra）主唱。

談到創作初衷，麗塔回憶道：「當我父親過世時，我一位很要好的朋友安慰我，其實我與他的對話並沒有中斷，這也是這首歌的靈感來源，希望喚起大家的美好回憶。這是一部關於愛的電影，即使他們已經不在你的身邊。」

《超難搞先生》將於明（2023）年2月3日到5日推出搶先口碑場，2月10日（五）正式在台上映。