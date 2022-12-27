這招太狠！為國庫追討欠款的行政執行署屏東分署，趁今年大選之際，清查選將欠繳罰單與稅金，再以扣押選舉保證金與競選費用補貼金方式，共計為國庫收回131萬元，成果豐碩。這招被網友直呼，真的高招。

屏東分署透露，屏東一位民代2019年身兼某民間團體會長，因建議縣府補助該社團活動經費，被監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法第12條規定，遭裁罰10萬元；另有一位民代於2013年申報財產時，漏報老婆存款及保單，被監察院認定他有故意申報不實情形，依據公職人員財產申報法裁處8萬元罰單。

屏東分署受理案件後，曾扣押存款與薪水，但仍未全數還清，屏東縣選委會今年公告九合一地方選舉候選人名單，執行人員逐案核對後，發現這2位人皆登記為候選人，隨即於選前迅速核發執行命令，扣押選舉保證金及每票30 元補助款，選後經選務單位回覆已足額扣押，分署旋即核發收取命令，罰單已全部清償。

屏東執行分署表示，同時也針對今年轄內104 位有參與地方公職人員選舉的選將，扣押選舉保證金與競選費用補貼金，總計為國庫收回131萬元，成果豐碩。

其中大部分義務人多是積欠稅金、汽燃費或交通罰單被移送執行，另有少部分則是因為不當飼養犬隻、未辦理寵物登記、沒替犬隻絕育，或用鐮刀砍傷家犬等情狀，違反動保法而被縣府農業處裁罰。

屏東分署呼籲候選人參加選舉是本於為民服務，對於法律秩序的遵守為民眾楷模，更應如期繳納罰單與稅金，當選人已於近日就職，服公職期間亦應注意公職人員利益衝突迴避法、公職人員財產申報法與各項法規規定，避免觸法。