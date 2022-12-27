根據泰國國家經濟社會委員會統計，2021年泰國有810萬貧窮人口，這些人缺乏管道獲得適當教育、健康、生活品質和金融等資源，有28萬個孩童因為貧窮而輟學。

泰國民族報（The Nation）今天報導，根據國家經濟和社會委員會（National Economic and Social Development Council）最新發布的報告，2021年泰國有810萬人屬於貧窮人口，其中有440萬活在貧窮線底下。

泰國總人口數約6995萬人，810萬貧窮人口已占總人口數約12%。根據世界銀行定義，每人每天可用的生活費不到2.15美元（約新台幣66元），即落入貧窮線以下。

根據國家經濟社會委員會統計，2021年活在貧窮線下的人口比2020年的470萬還減少了30萬，這要歸功於政府提出的經濟紓困措施。

不過，國家經濟社會委員會根據教育、健康、生活品質和金融狀況制定的多面向貧窮指數（Multidimensional Poverty Index）顯示，泰國810萬人口因為貧窮而受苦。

國家經濟社會委員會指出，810萬人口中有36.9%的人屬於老年人口，51.5%的人對經濟無法做出貢獻，例如小孩、精神狀況或是生病及未受雇用的人口。

數據指出，2021年就有28萬個孩童因為貧窮而輟學，且貧窮人口較難獲得乾淨的水源和適當營養；在生活品質部分，有280萬人沒有網路，因為訊號無法觸及全國每個區域，有些人則是付不起網路費用；在金融狀況部分，許多勞工不在社會安全網內，他們的收入也無法打平生活開銷，造成更多債務問題。