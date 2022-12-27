陸駐美大使秦剛在美國《國家利益》雜誌發表文章，強調中國的發展是世界和平力量的增長，不是所謂「打破現狀」力量的擴張。台海局勢緊張，不是中方打破現狀，而是「台獨」勢力不斷挑戰「一個中國」現狀。21世紀第一個歷史十字路口已經出現，新冠疫情危機尚未消退，經濟衰退的腳步越來越近，分裂衝突的風聲越來越緊，美國人民選擇至關重要。

秦剛細數，10年前的東海，是日方企圖將釣魚島「國有化」，打破中日擱置爭議的現狀。當前南海局勢現狀，是域內國家正加快「南海行為準則」磋商，努力達成有實際意義、有效的地區規則。中印邊界當前現狀，是雙方均願採取措施緩和局勢，共同維護邊境和平安寧。

他又稱，中國高度關切烏克蘭局勢。當務之急是推動俄烏和談與美、歐、北約同俄羅斯對話，長遠之計是摒棄把自身安全建立在他人不安全之上的錯誤思維，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

秦剛說，再過100年，中美仍然會是歷史文化、社會制度、發展道路不同的兩個大國。但雙方同處同一個世界，需要也完全有可能通過相互傾聽，拉近對當今世界的根本看法，探索相互尊重、和平共處、合作共贏的相處之道。