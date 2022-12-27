新竹縣竹東鎮一名40歲莊姓男子，疑似因不滿農作物遭動物破壞，趁黑夜於田間放置捕獸夾，並將補得狗隻帶回宰殺，經民眾發現通報新竹縣流浪動物珍愛協會，26日晚間偕同警方前往莊男住處，果然發現遭剝皮僅剩軀幹的狗隻吊掛屋內，旁邊還備有一盆滾水。莊男對殺狗犯行坦承不諱，全案將依違反動物保護法移請新竹地檢署偵辦。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富指出，當天上午接獲民眾通報，指稱莊男於田間設置陷阱，並於凌晨時分捕獲狗隻，狗叫聲慘烈。黃宣富轉述通報民眾指稱，莊男把其中兩隻狗帶回後，大剌剌將狗於家門剝皮放血，目睹民眾驚見後趕緊通報縣議員朱建銘以及新竹縣流浪動物珍愛協會。

警方協同黃宣富26日趕抵現場後，發現現場僅剩剝皮後的狗隻軀幹及餘下的兩隻腿，內臟也被清除，其餘皮毛則丟棄附近水溝，頭顱也下落不明，另一隻狗也不知去向。現場還有一盆煮滾的水，推測恐是準備食用，但莊男向警方辯稱這是他第一次捕狗。

竹東分局警方指出，經派員前往調，在竹東鎮一間民宅內懸掛疑似犬隻屍體1具，隨後員警在附近道路發現40多歲莊姓嫌犯，該嫌對殺狗犯行坦承不諱，現場查扣菜刀、鐮刀以及破壞器材等作案工具，全案將依違反動物保護法移請新竹地檢署偵辦。

莊男涉嫌宰殺動物，依照動保法第25條，將可處兩年以下有期徒刑，併科罰金20萬到200萬元。新竹縣動物保護防疫所表示，將待警局將資料移轉到動保所後，將持續調查莊男是否還有其他違反動保法的行為，並將莊男列入動保法黑名單。