大陸央視新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制27日15：00召開新聞發布會，國家衛生健康委、國家疾控局相關負責人和有關專家出席，國家衛健委表示，當前中國疫情防控進入新階段 實施乙類乙管重點是強化服務和保障，是打有準備之仗，絕不是被動放開。

大陸衛生健康委新聞發言人米鋒指出，當前，中國疫情防控進入新階段，面臨新形勢、新任務，工作重心從防感染轉向保健康、防重症。實施乙類乙管，是綜合評估病毒變異、疫情形勢和中國防控工作等基礎上作出的防控策略調整，是實事求是、因時因勢優化完善防控措施的主動作為，是為了不斷提升防控工作的科學性、精準性、有效性。

實施乙類乙管，絕不是放開不管，重點是強化服務和保障。要抓實抓細醫療救治資源準備，著力保障群眾用藥需求，全力做好老年人、兒童等重點人群的防護和救治，特別是強化老年人疫苗接種和健康管理，切實加強農村地區疫情防控。

大陸衛生健康委副主任李斌表示，從傳染病的特徵、健康影響、疫情形勢和防控工作需要出發，將一種傳染病從乙類甲管調整為乙類乙管，需要具備相關條件。這是傳染病防治法明確要求的，是依法防控的鮮明體現。

近三年來，通過對新冠肺炎乙類甲管嚴格管理，禁受住了全球先後五波疫情流行衝擊，成功避免了致病力相對較強的原始株、Delta變異株的廣泛流行，極大減少了重症和死亡，也為疫苗、藥物的研發應用以及醫療等資源的準備贏得了寶貴的時間，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

當前，隨著病毒變異、疫情變化、疫苗接種普及和防控經驗積累，中國新冠疫情防控進入了新階段，防控工作面臨新形勢新任務。而密切跟蹤病毒特點，研判疫情形勢變化，加快推進疫苗接種和藥物供給，加強醫療救治和防控體系建設，提升應急處置能力等因素，都為調整新冠病毒感染的法律歸類創造了條件。因此，調整為乙類乙管打的是有準備之仗，而絕不是被動的放開。

從疫情形勢和病毒變異情況看，Omicron變異株已成為全球流行優勢毒株，雖然感染人數多，但重症率和病亡率低。國際和國內監測數據顯示，Omicron變異株的致病力相比原始株和其他關切變異株減弱，所導致的症狀以發熱和上呼吸道症狀為主。

從人群免疫水準看，中國新冠疫苗接種得到普及。大陸目前累計接種新冠病毒疫苗超過34億劑次，疫苗接種覆蓋人數和全程接種人數分別占總人口的92％以上和90％以上。人民群眾健康意識、健康素養進一步提升，個人防護能力逐漸提高。

從防控工作基礎看，通過完善分級診療救治體系，加強基層醫療衛生機構能力建設，增設發熱門診，增加定點醫院重症病床、ICU以及相關救治設備與物資儲備，醫療救治能力得到提升，逐漸統籌實現新冠感染者的救治和日常醫療服務保障。國內外特異性抗病毒藥物研發取得進展，中國篩選出「三藥三方」等臨床有效方藥。廣大醫療衛生人員積累了較豐富的疫情防控和處置經驗，防治能力顯著提升。

當前疫情防控工作的重點是保健康、防重症。依法將新冠病毒感染從乙類甲管調整為乙類乙管，是疫情防控策略的重大調整，體現了實事求是、主動作為、因時因勢優化完善防控政策，將有助於更好地適應病毒變異和疫情形勢的變化，有助於把防控資源更加集中到保護患有基礎病的老人、孕產婦和兒童等重點人群上來，有助於更好地保障正常的生產生活和醫療衛生需求，有助於最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

李斌同時提到，當前全球大流行尚未結束，疫情走向仍有不確定性。世界大部分國家和地區對新冠疫情仍保持著高於普通傳染病的防控措施。新冠病毒感染調整為乙類乙管後，絕不是放任不管，絕不意味著所有防控措施的退出，而是要強化服務、強化保障。接下來，將抓細抓實醫療救治資源的準備，著力保障群眾用藥需求，全力做好老年人、兒童等重點人群的防護和救治，切實加強農村地區疫情防控，努力保障人民健康安全。