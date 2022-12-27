新永和市場申請硬體改善經費協助增設監視器。（經發局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園有15座傳統公有市場，部分市場啟用已久，內部設備陸續老舊需要汰換，經發局每年編列4000萬元經費協助各市場更新電線線路、修繕排水溝及地坪等，申請案件數踴躍，經費年年用鑿，強調會評估其安全性、急迫性及必要性，排序依序替各市場施作修繕工程。

其中八德公有市場攤商約50攤，販售新鮮蔬果、衣帽服飾等，自民國80年啟用至今，近期有攤商反映內部地坪老舊常產生積水，由於積水問題易衍生為衛生環境問題，經發局與攤商協調後選於上周休市期間修繕完畢。經發局表示，市府從2016年起每年編列4000萬硬體改善經費，由各區公所彙整轄內傳統公有市場的修繕需求並提報給市府評估，市府會再與市場協調施工時間。

經發局說，多數的公有市場比較老舊，地坪在高強度的使用容易出現破損情形，另有些市場會提出更新電線線路、增設市場內監視器等需求。以今年來說，八德公有市場上周已更新地坪、新屋第一公有市場做了防滑改善、興國公有市場更新招牌更新、新永和市場則新設監視器等，申請件數相當多，4000萬的硬體改善經費可以說是年年用鑿，因此會依安全性、急迫性及必要性依序替市場修繕。

經發局也坦言，雖然各公有市場申請硬體改善的件數踴躍，但市場在安排施工時間時會較為麻煩，多數攤商擔心若施工時間太長會影響做生意，市府也會盡力協調出最理想的時間，大部分會選在市場休市時再施工，避開市場的營業時間。