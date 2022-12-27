2024年起 國軍部隊有三種士兵 （國防部提供）

拍板兵役延長一年！「實、量、新」三面向強化役男訓練 國防部曝「課程差異對照表」

根據國防部副部長柏鴻輝報告，2024年役期延長為1年，由於高中畢業役男普扁升學緩徵，預判首年徵集入營服1年役期之役男，約有9127人，而當年服4個月軍事訓練役的役男，還有69523人，一直到2028年，服1年役期之役男與4個月軍事訓練役的役男人數才會交叉，服1年役期之役男人數多於軍事訓練役。

換言之，2024年起，國軍部隊有3種士兵，一種是服4年役期的志願役士兵，一種是服1年役期之義務役役男，一種則是服4個月役期的軍事訓練役役男。根據柏鴻輝報告，國軍主戰部隊以志願役人力為主，守備部隊以義務役人力為主。

義務役延長為1年。總統府提供

根據柏鴻輝報告，2024年徵集入營服1年役期之役男約有9127人，2025年約有15205人，2026年約有19028人，2027年約有32731人，2028年約有47751人，2029年約53600人，但是2029年仍有9309人服4個月的軍事訓練役。