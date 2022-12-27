伊林藝人名模拍賀年卡展現現代時尚。（伊林娛樂提供，服裝LACOSTE）

温昇豪許願新的一年工作順利，全家人身體健康。（伊林娛樂提供，服裝LACOSTE）

王品澔（右）、徐瑋澤因《全明星運動會》表現搶眼，人氣飆漲。（伊林娛樂提供，服裝LACOSTE）

：李杏新年希望工作更上一層樓，身體健康，好好生活。（伊林娛樂提供，服裝LACOSTE）

：「原子少年」金雲（右）、江尚儒好交情，連續2年一起跨年。（伊林娛樂提供，服裝LACOSTE）

2022倒數即將跨入2023，「伊林娛樂」由「一哥」擔任隊長温昇豪掌旗，率領藝人名模李杏、王品澔、徐瑋澤、金雲、江尚儒、李婉綺、陳芃羽歡聚一堂，拍攝伊林新年賀卡照，不論是活力四射或現代時尚POSE，展現彼此是對方最給力的啦啦隊，象徵新的一年繼續昂首闊步、齊心協力，迎接全新挑戰！

從年頭忙到年尾，工作永遠滿檔的温昇豪，連續10年新年元旦都在工作中，今年也不例外，他說，過去有兩年他去看101跨年煙火，都是因為工作，有次是戲劇《雙城故事》，另一回是大陸的綜藝節目《與星共舞》來台北拍攝跨年煙火，「但其實兩次我們都擠不進去，人太多也找不到方向，煙火就放完了，哈哈哈，大家只能乾笑啊，但都是在工作中跨年，真的很難忘。」

温昇豪今年會跟家人一起跨年，他分享一家人如果沒有外出，會和女兒在家裡一起玩的「跨年儀式」，「我們會在客廳一起畫畫、然後用貼紙貼一條線，線的這邊是2022、線的另一邊是2023，我女兒會這樣玩，畫一條線，倒數的時候，我就說『跨』！然後就跨一個年了，哈哈」。2023年有兩部新戲和兩部電影映演的温昇豪，另還有一部電影、兩部影集將開拍，他代表掌旗率領大家一起向前衝，期望學弟妹們也都能工作滿檔，「新的一年，希望自己製作的戲進度順順利利，最重要的是身體健康就好，小朋友健康、父母健康，每一年我的新年希望都一樣。」

今年開心拿下金鐘獎女配角獎的李杏，訂下明確目標：「我現是金鐘女配，所以要拿個女主，金鐘拿完還要拿金馬，很多要拿。」2022加入伊林娛樂大家庭後，她說公司給她很幸福的感覺，大家都關心照顧她，這是以前沒有的體會；新的一年工作上除穩定拍戲，她希望跨足多元領域，以不同的樣貌走入大眾視野，「新年新希望是工作能更上一層樓，一定要身體健康，才有本錢好好工作跟好好生活。」

說到跨年101煙火，李杏幾乎每一年都會看，「在一個可以看到101的地方，不會刻意跑去信義區。」喜歡熱鬧的她，跨年當天，一定跟一群有默契的朋友歡聚倒數。她印象最深刻的跨年，是在紐約時代廣場和英國倫敦，「太難忘記了啦，這兩個指標性的大都市，真的是世界級的跨年，煙火從倫敦眼摩天輪噴出來！尤其是紐約時代廣場的『降球儀式』，親眼目睹那個球掉下來，但就是此生一次就好。」她說，真的無法去第2次，太痛苦，因為很早就要待在裡面超過5小時，不然進不去，然後進去就再也不能出來，「我一口水都不敢喝，人生清單打過勾就好，現在應該也無法，那時候20幾歲可以。」

王品澔因為《全明星運動會3》中精彩的運動表現人氣扶搖直上，受到粉絲喜愛，2023年他希望自己可以更加成熟穩重，工作上能有更多的突破！戲劇演出也能進步成長，「今年在工作上有一點點進步，希望繼續保持，然後今年也認識很多演藝圈哥哥姊姊們，我也希望新的一年，這份感情能延續維持下去。」王品澔的跨年每年幾乎都跟家人一起過，「親友會一起團聚，也曾包棟溫泉會館，大家泡溫泉、跨年一起倒數。」他還有一個朋友剛好生日是元旦，所以每年跨年朋友也會參加，大家會幫這個朋友過生日。

徐瑋澤在《全明星運動會4》表現搶眼，他說，今年有一半時間在《全明星》比賽中度過，過程中一直在吸收都沒停過，「感覺像陀螺一樣，有時這禮拜還沒消化完，又要進入下周，節目結束後，會先好好沉澱自己。」最可貴的是，他在運動賽事中，認識一群像家人般又有革命情感的好朋友；新的一年，他希望工作上有收穫，有作品分享給大家，工作順利 。跨年時，他喜歡跟家人一起，天氣冷，比較不喜歡出去人擠人，「媽媽平常12點前就睡了，但跨年時我們會一起熬夜，過了12點，給媽媽一個大擁抱，說新年快樂，一起加油，然後就去休息，很窩心。」

「原子少年」高人氣的金雲及江尚儒，今年會在麗寶樂園及劍湖山與粉絲一起跨年，剛出道就接下兩場跨年演出，即使過去一年表演經驗已很豐富，但兩人都說還是很緊張，江尚儒說，「跨年現場至少萬人起跳，畢竟是第一次在這麼多人面前跳舞。」兩人去年也一起跨年，今年又因工作，連續2年跨年都一起過，不過江尚儒說，去年跨年與金雲約好101會合，但捷運太擠，後來他遲到錯過煙火，金雲在一旁補充，「當時他還在捷運上，倒數煙火就放完了。」

兩人都還是學生，新的一年，期許希望學業順利，金雲說，希望演藝路上一帆風順，身體健康平安，除工作與學業順利，新的一年他也希望體態線條能更好，會多去健身房鍛鍊，精進自我。江尚儒希望今年多「衝刺」，學業順利，工作上可以接戲演出，累積經驗，讓自己變強大，能照顧身邊的人。