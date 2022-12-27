總統蔡英文今天宣布，義務役役期將由四個月延長為一年，而在一年服役時間內，步槍兵實彈射擊數不低於800發。國家政策研究基金會副研究員揭仲對此表示，現階段國軍兵科基地訓練與聯合作戰訓練能量早已飽和、新的兵科基地訓練場與三軍聯合作戰訓練場地幾乎無法增加，靶場不足且使用限制多等因素，目標恐怕無法落實。

揭仲指出，國軍士兵實彈射擊的數量與方式之所以長久無法改善，除了整個流程有待改進外，另一個關鍵的因素就是國軍的靶場數量不僅不足，使用限制又多。就是因為靶場不足，使得國軍要打靶時，多半先要行軍一段距離才能抵達靶場，而每個靶場使用限制又多；例如國軍在楊梅的靶場，每天只有上午10點到12點與下午2點到4點半，僅僅4個半小時可以打靶。揭仲懷疑，在靶場數量不足、使用限制多的情形無法大幅改善前，每人800發的目標對絕大多數義務役役男來說，又是另一個願景雖好卻難以落實的鏡花水月!

義務役延長為1年。總統府提供

揭仲強調，更重要的是，在義務役役期2024年開始延長前，國防部只有一年的時間來處理兵科訓練基地不足、靶場不足與靶場使用限制多等困難，根本不可能有多少具體的改善，使國防部的這些規劃絕大多數難以落實。