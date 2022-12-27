女星韋唯歌聲動人，早年多次獲音樂獎項，1996年作為亞洲代表出席在亞特蘭大的奧運，並表演歌曲，之後她罕見加入奧委會，極力爭取北京奧運，雖然事業上取得重大成就，韋唯的感情卻一波三折，她曾嫁給美國鋼琴家，卻慘遭家暴，最後離婚收場。近日韋唯兒子曬出一家人在美國歡度聖誕節的照片，意外曝光奢華豪宅，讓不少人羨慕。

歌后韋唯一生瀟灑，曾與相聲大師侯耀文在一起，但當時侯耀文已有妻子，韋唯自願成為小三，行徑受到外界批評，與侯耀文分手後韋唯遇到美國鋼琴家邁克爾史密斯（Michael Joseph Smith），為了愛情，韋唯放棄事業選擇婚姻，並隨他搬到瑞典。結婚十年韋唯曾對外表示丈夫佔有慾過強，對母子屢次威脅，因此2004年韋唯正式離婚，結束與邁克爾史密斯的婚姻。

韋唯隨後帶著三個孩子回大陸生活，日前正逢聖誕節，韋唯的大兒子韋紫明曬出全家福，母子在美國新澤西的豪宅中歡度佳節，意外曝光奢華生活，韋唯這套豪宅客廳挑高設計，整體裝潢是豪華歐式風格，窗邊擺放著古董花瓶，飯廳有水晶吊燈，庭院非常大，當天的聖誕大餐有紅酒、紅燒魚、龍蝦、牛排等，生活相當享受。

韋唯大兒子韋紫明曝光家中豪宅。（圖／sybersai Instagram）

豪宅裝潢奢華。（圖／sybersai Instagram）

59歲的韋唯保養得宜，一套奶茶色套裝站在中間，三個兒子都有著混血五官，神韻上與韋唯有些相似；大兒子韋紫明成績優異，先是畢業於北大中文系，後又錄取清華大學博士，同時也兼職模特，二兒子韋紫瑞性格低調，喜歡音樂和拳擊，小兒子韋紫涅則常在社群平台分享生活。

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