總統蔡英文辭去民進黨主席後，仍被質疑對民怨已讀不回。蔡英文今(27日)開記者會宣布兵役役期延至1年，並睽違745天首次開放媒體問到飽。這次被問到以後是否會開更多國防以外的記者會？蔡英文強調，不是今天完了就沒有機會問，所以不用著急，還對記者說「你們不是想我，你們是想問問題」。

有媒體問到，總統隔了745天開(開放媒體提問)記者會，不曉得以後會有更多國防以外的記者會嗎？「我好像常常看到媒體啊！」蔡英文表示，確實這段時間問答的機會比較少一點，可能是因為在疫情的初期，把以前所做的問答...因為太多人聚集在一起，確實因為疫情的管控，傳統的這些問答的方式受了一些限制。不過如果大家有這個需求的話，也會來考慮安排。

由於在場媒體，有人一口氣問了三個問題，蔡總統說，「你今天問好多問題喔，是不是太久沒有問問題了？」蔡英文接著說，「你們今天問了好多問題喔，不是今天完了就沒有機會問了，所以不用著急。」隨後現場媒體大笑，她即笑著詢問「這麼好笑嗎？」有媒體說，「我們想妳。」蔡英文說「你們不是想我，你們是想問問題」。

另一邊有記者搭話說「還要解答問題」，蔡英文笑說「我總是要好好做功課才能解答你的問題，對不對？所以你給我一點時間做功課嘛！」

「所以...這個...呃...呃...可是我常常對著媒體講話啊！」蔡英文強調，「我應該是一個常常對著公眾講話的總統，只是沒有機會讓我們的媒體朋友來問問題啦齁，我們以後改進！你們也不需要一次把所有問題問完，以後還有機會啦！」