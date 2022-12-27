日本首相岸田文雄12月27日表示，將對來自中國的所有入境人員加強防疫限制，自12月30日起，入境時必須接受新冠病毒感染檢測，如果檢測結果呈陽性，原則上需要在採取7天隔離措施。日媒指出，此舉意在遏制在中國急劇擴大的疫情波及到日本。

《日經中文網》報導，目前只要持有第3針新冠疫苗接種證明或者出境前72小時內陰性證明者，入境日本時就不需要接受檢測。但是來自中國的人員和7天以內曾有中國旅行史的人員必須強制檢測，陽性者必須隔離7日，日本還將限制與中國往來航班增加的班次。

岸田文雄在首相官邸向記者表示：「為了避免流入日本國內的新冠病毒猛增，將在入境時進行檢測」，同時指出：「將盡可能地綜合考慮，避免防礙國際人士與日本之間的往來」。

據中國浙江官方25日發佈消息稱，當地單日新增感染人數超過100萬人。另一方面，中國政府將從2023年1月8日起取消從海外進入中國大陸時須隔離的措施，並提出了使此前限制的海外旅行恢復正常的方針。中國將於1月下旬迎來春節，預計赴日本旅行的遊客將會增加。