從高雄民間發起的「建築園冶獎」將邁向29年，2023年園冶獎報名從明年1月3日開跑。（柯宗緯翻攝）

從高雄民間發起的「建築園冶獎」將邁向29年，2023年園冶獎報名從明年1月3日開跑，這次評選範圍首度突破南崁溪直達淡水河，首納入新北、宜蘭、花蓮、台東4個城市，未來若加上台北、基隆，將達成完整呈現台灣拼圖的願景。

回溯建築園冶獎起源於1995年，當初由4位建築前輩自發性地，評選高雄住宅大樓的中庭景觀，且僅有8個大樓建案參賽。經過多年深耕，直至去年建築園冶獎評選範圍已跨越13縣市，頒發獎項有公共建築景觀、民間公共建築景觀、校園景觀、社區文化景觀營造、住宅大樓及透天等6大項，共計發出117個得獎單位。

建築園冶獎從1個縣市到13縣市、從8座獎到117個得獎單位、從4位創始會員到去年動員上千人次，成就今日公平公正建築評選的典範，近4年還獲得蔡英文總統接見，勉業界與政府共同努力建設台灣的未來，預計明年1月第5度獲總統接見。

2023建築園冶獎訂下「追本溯源．園宇宙」主題，本屆建築園冶獎執行長黃瀚霆指出，今年最大創舉是將新北、宜蘭、花蓮及台東納入評選範圍，幾乎全台灣縣市都一起參與這項民間自發的建築運動，評選過程無需報名費或任何贊助經費，透過公平、公正的評選機制，遴選出符合建築園冶獎理念的建築作品。

黃瀚霆提到，建築園冶獎不只看綠美化及綠地的多寡，外觀規畫、內部通用化設計、基地利用、提升城市美學等，也都是評選的條件，獲獎個案更可能獲得總統接見的機會。

黃瀚霆指出，也因為建築園冶獎團隊堅持永續創新的專業價值，開啟同業良性競爭的互動模式，提升公共建築的品質，成為建築業成長與蛻變的推手。本屆建築園冶獎將從2023年1月3日起接受報名，截止日期為2月24日。