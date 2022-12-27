由《爸媽不在家》、《熱帶雨》導演陳哲藝擔綱監製的暖新電影《花路阿朱媽》風光入圍本屆金馬獎4項大獎，自金馬影展首映以來，都是「好溫暖」、「好感動」、「笑中帶淚」等一面倒的極佳口碑。上周五在台上映後，也順利登上「台灣年度最賣座新加坡電影」寶座。

女主角洪慧芳目前正在台灣旅遊當中，更與家人們共遊清境農場等地，透露她為了符合片中的大媽形象，特別為戲增胖，讓她在拍片過程中，總是笑臉盈盈地形容：「減肥最痛苦，增肥最開心了！」全片最揪心的一幕，莫過是在旅行中跟兒子通電話的橋段。她在那個場面動人詮釋「阿朱媽」個性的豐富層次，角色看似大而化之，內心卻相當柔軟，能用包容接納孩子，但落寞也不小心呼之欲出。

當問及她跟角色是否有相似之處時，洪慧芳用這場母子戲剖析，她把角色面對空巢期的孤獨，和自己回望亡母的遺憾心情，交錯演繹成這個角色：「拍完電影的這陣子，我一直想起媽媽去世時。因為我比較獨立，能一個人旅行；媽媽則不是，她等著孩子帶她出國玩。以前我常帶媽媽來台灣呢！」

她帶有一絲落寞地表示：「我想她應該是很寂寞的，由於後期我太忙，一直覺得還有時間，下次再帶媽媽出國，但等著等著媽媽就因為併發症過世了。我一直感到那種遺憾。」導演何書銘則補充：「慧芳姐將她人生的經歷，演技經驗的累積，全部投入在角色當中。」這也可說是洪慧芳將曾演過的數百個角色集大成，而成就出最精彩的「阿朱媽」角色。