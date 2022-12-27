艾美特-KY（1626）27日舉行線上法說會，董事長史瑞斌指出，大陸放棄清零政策後市場消費可望回穩，雖大陸經濟成長趨緩，但原物料價格除銅材料以外都趨於穩定，也會積極爭取近年關廠或結束營業的小家電廠轉單，預期明年本業業績將會優於今年。

史瑞斌表示，今年大陸關廠的公司超過70萬家，包括小家電廠，艾美特積極爭取轉單，而電暖器及風扇主要為剛性需求，今年第四季原物料價格穩定，艾美特也將在接單後備料，將原物料波動影響降到最低，明年重點仍放在產品優化、並合理提價已提升毛利為目標。

艾美特也定調2022年為品牌優化元年、2023年為產品升級元年，2024年是品牌發力元年，2025年達到小電行業前三。

艾美特2023年目標新品開發在原有兩季產品的基礎上，新研發方向著重在壓縮機應用與個人化的電器，如移動空調、小冰箱、啤酒機與寵物電器等，除兩季產品外增加不受季節影響的健康類新品，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。

外銷方面，除既有的歐美市場外，更在全球最大的跨境電商平台亞馬遜北美站店鋪銷售並新增了墨西哥站店鋪，未來將再繼續與其他更多的跨境電商平台合作，持續推廣自有品牌。