恆春社會福利綜合館特別設計「親子繪本室」，定期舉辦繪本共讀、親子手作、播電影等活動，為孩子提供文化刺激。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府考量恆春半島的孩子在學習上，多靠學校、網路及電視等吸收知識，在知識獲取的管道仍較不足，因此，在建設恆春社會福利綜合館時，特別設計「親子繪本室」，除提供上千本兒童繪本外，還會定期舉辦繪本共讀、親子手作、播電影等活動，為孩子提供文化刺激。

縣府社會處指出，恆春社福館的親子繪本室，是藉由打造活潑、溫馨、舒適的場域，並提供上千本兒童繪本，讓大人小孩都能享受在閱讀樂趣中，提供半島的孩子多元的文化刺激，不因偏鄉偏遠讓在地孩子的閱讀福利也受到距離的限制。

此外，恆春社福館繪本室還固定於每月的首周邀請晴天老師帶領親子繪本共讀，聽完好聽的繪本故事後，還有好玩的手作活動，另每季也會辦理一次小小孩與家長可一起欣賞的親子電影，預計播放迪士尼與皮克斯系列動畫電影，讓恆春半島孩子所擁有的成長資源，沒有城鄉差距。

恆春社福館指出，館舍開放時間為每周二至周日早上9點至下午5點，邀請恆春在地家庭大手牽小手，一起來恆春社福館坐坐，最新資訊歡迎大家追蹤facebook粉絲專頁「恒春社會福利綜合館」。