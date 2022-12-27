市議員林碧秀說，丁台里當地高架橋下共有5000多坪空間，近10年來由丁台社區發展協會在地建設、栽種，她和社區理事長、里長討論，盼一同將運動場域導入，打造熱鬧的休憩運動園區。（林碧秀服務處提供／潘虹恩台中傳真）

中市府運動局指出，霧峰區丁台社區花園對面停車場空地目前仍有土地使用取得同意的程序，未來會依據協調結果，配合霧峰區公所取得土地主管機關使用同意後辦理後續事宜。（潘虹恩攝）

棒球運動是台中的熱門運動之一，不少專業社區性的棒球運動團體積極推廣棒球運動，其中騎士社區棒球隊的訓練場地近日為建設台74線匝道遭徵收，市議員林碧秀27日受訪表示，日前已邀集相關單位一同至霧峰區丁台社區花園對面停車場會勘，爭取規畫棒球場，盼未來能讓棒球隊擁有適合的訓練場地。

台中騎士棒球隊總教練林明河表示，社區棒球隊的訓練模式與校隊有所差異，僅利用六、日時間訓練，看重成員家長一起參與訓練過程，進而促進親子關係；騎士棒球隊過去6年多都在大里區河堤棒球場訓練，由於該地將被徵收建設台74線匝道口，社區棒球隊又無法使用學校校隊的訓練場地，將面臨沒有場地訓練的困境，感謝議員願意協助爭取。

林碧秀說，她一直很鼓勵孩子從小多出來「跑跳」、曬曬太陽，促進身心健康，因此她也一直爭取打造很多運動場所，包含學校跑道、棒球場、籃球場建設等，日前接獲台中騎士社區棒球隊反映，希望在霧峰設置專業棒球場地，經多次討論，選定在霧峰丁台社區花園對面停車場空地作為規畫建設的場地。

林碧秀說，丁台里當地高架橋下共有5000多坪空間，近10年來由丁台社區發展協會在地建設、栽種，加上地方熱心人士挹注經費打了造完善的設施，包含舞台、廁所等，可稱為霧峰的後花園。她和社區理事長、里長討論，盼一同將運動場域導入，讓大、小孩在該區打球訓練、家長散步，將當地打造得更熱鬧，日前邀集相關單位一同到場會勘。

中市府運動局指出，原則上已聽取民代及棒球隊所提建議，同時已協調鄰近球場支援供棒球隊使用；另，會勘時了解，該地現況仍有土地使用取得同意的程序，未來會依據協調結果，配合霧峰區公所取得土地主管機關使用同意後辦理後續事宜。