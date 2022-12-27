棒球運動是台中的熱門運動之一，不少專業社區性的棒球運動團體積極推廣棒球運動，其中騎士社區棒球隊的訓練場地近日為建設台74線匝道遭徵收，市議員林碧秀27日受訪表示，日前已邀集相關單位一同至霧峰區丁台社區花園對面停車場會勘，爭取規畫棒球場，盼未來能讓棒球隊擁有適合的訓練場地。
台中騎士棒球隊總教練林明河表示，社區棒球隊的訓練模式與校隊有所差異，僅利用六、日時間訓練，看重成員家長一起參與訓練過程，進而促進親子關係；騎士棒球隊過去6年多都在大里區河堤棒球場訓練，由於該地將被徵收建設台74線匝道口，社區棒球隊又無法使用學校校隊的訓練場地，將面臨沒有場地訓練的困境，感謝議員願意協助爭取。
林碧秀說，她一直很鼓勵孩子從小多出來「跑跳」、曬曬太陽，促進身心健康，因此她也一直爭取打造很多運動場所，包含學校跑道、棒球場、籃球場建設等，日前接獲台中騎士社區棒球隊反映，希望在霧峰設置專業棒球場地，經多次討論，選定在霧峰丁台社區花園對面停車場空地作為規畫建設的場地。
林碧秀說，丁台里當地高架橋下共有5000多坪空間，近10年來由丁台社區發展協會在地建設、栽種，加上地方熱心人士挹注經費打了造完善的設施，包含舞台、廁所等，可稱為霧峰的後花園。她和社區理事長、里長討論，盼一同將運動場域導入，讓大、小孩在該區打球訓練、家長散步，將當地打造得更熱鬧，日前邀集相關單位一同到場會勘。
中市府運動局指出，原則上已聽取民代及棒球隊所提建議，同時已協調鄰近球場支援供棒球隊使用；另，會勘時了解，該地現況仍有土地使用取得同意的程序，未來會依據協調結果，配合霧峰區公所取得土地主管機關使用同意後辦理後續事宜。
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