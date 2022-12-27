桃園中壢一戶住家被發現鐵捲門外竟是「整條河道」，門口還是設在架高的河堤上，根本無法進出，鐵門寫著「車庫，請勿停車」讓目擊者滿頭問號，網友笑說「水陸兩用的，水滿就可以出門了」、「水上摩托車吧」，不過也有專業網友認為先前該處應設有便橋，後來因整治或違建遭拆除。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，一戶民宅庭院外的鐵捲門外竟是「整條河川」，且是架高在河川兩側的水泥堤防上，鐵捲門上還印上字樣「車庫，請勿停車」，讓目擊者提出疑惑，該戶人家該怎麼出家門，發文「這文字我看得懂，但是我不懂」，圖片曝光引發討論。

桃園中壢一戶住家被發現鐵捲門外竟是「整條河川」，門口還是架高的河堤，根本無法進出，鐵門上還寫著「車庫，請勿停車」讓目擊者滿頭問號。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「水陸兩用的，水滿就可以出門了」、「這文字我看得懂，這水溝我看得懂，但是這個加上這個，我不懂」、「橋還沒長出來啦」、「可能是拿舊的二手鐵捲門，這些字是前任噴的字嗎」、「游泳時，直接開門就是漂漂河」、「水上摩托車吧」、「我想正解應該是這片捲門是中古的移裝」。

不過也有不少人認為應該先前有裝設便橋，因道路修改或河堤整治造成橋梁被拆除，留言「以前有橋可以出入，那邊還不是那個像公園的那個人行步道，那邊出來直接是高低差很多的馬路，後來整治那邊規劃成行人走的地方，橋就拆了」、「以前應該偷蓋橋，被水利會要回去」、「本來有橋，後來因為障礙通水斷面，這違建就被拆了」。