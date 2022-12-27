成功的投資，總是要同時考慮到較高的報酬率和安全性。2022年經歷了烏克蘭戰爭和高通膨影響，為整個歐洲市場帶來了壓力。每個投資組合都必須具備能夠抵御危機和回報率穩定的標準，對此，歐洲有幾檔股票成功地在2022年實現了15%的股價漲幅。

首先是英美菸草(British American Tobacco；BAT)。不管各式危機帶給世界任何衝擊，以及菸草業界不斷面臨廣告禁令、稅收壓力等障礙，但是香菸的價格彈性趨近於零，變動極少，享受的人依舊穩定地消費。

此外儘管全球吸菸人口下降，但WHO估計，2025年全球仍然有5分之1人口為吸菸者。儘管吸菸者下降，但分析師認為英美菸草未來幾年銷售和獲利都會穩定成長。

其次是力拓集團(Rio Tinto)。大宗商品價格和通膨是相互影響的，一方面原物料價格會驅動通膨，另一方面，通膨也會驅動投資人將資金放到非現金資產，例如原物料。全球最大礦商力拓正受益於此一趨勢，隨著大宗商品的上揚，公司銷售額也水漲船高。

第三檔表現優異股票為慕尼黑再保險(Munich Re)。保險為穩定的投資，儘管各種包括自然災害的危機會造成公司損失，但此為保險業特性。然而預計重建工作對慕尼黑再保險是有利的，包括通膨因素也是。該公司管理階層最近將獲利預期提高到40億歐元。

但是考量到股價強勁，也許投資人值得等待到疲軟之時，在買進，並長期持有。此外無論投資人何時買進該股票，股息都會穩定地流入口袋。

第四為德意志電信(Deutsche Telekom)。在美國的T-Mobile成為子公司之後，該公司一半營收都來自於海外貢獻。但是中期來看，這情況可能會改變，包括集團重組過程，出售無線電塔業務。

該公司預計2023年營收成長3倍，而不是下降。分析師預計淨利為77億歐元，公司未來幾年將維持正向發展，銷售和獲利都有雙位數成長。

最後為荷蘭的殼牌(Shell)。石油公司在疫情嚴重期間遭到狙殺，但是目前油價回穩。那些在疫情大流行期間獲得股票的人，可以期待獲得強勁成果。

而在六年前，殼牌買下天然氣公司BG集團，當時有人說530億美元的付費太高，但是此為一閃亮的交易，目前殼牌已經成為全球領先的液化天然氣(LNG)供應商。