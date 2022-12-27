專注自主研發及製造半導體與顯示器應用化學材料的新應材(4749)ESG的努力獲得客戶台積電肯定，並獲頒贈感謝狀。董事長詹文雄表示，公司在ESG環保方面的努力，如今獲得了客戶肯定，將更積極推動各項減碳措施，持續為地球環境、為台灣這塊土地恪盡心力。

新應材力於研發及製造半導體與顯示器應用的電子化學材料，自行研發四大領域：半導體先進製程、CIS影像感測器及半導體光學元件、TFT-LCD以及Micro-LED。新應材致力於永續經營、綠色製造，身為為地球公民更是全球最重要半導體先進製程大廠的供應商。

新應材身為台灣在地的材料廠，以超過19年自主研發及生產電子特用化學材料經驗，近年每年投注超過10%營業額作為研發經費，建立三分之一人數的堅強研發團隊，並專注於「特殊原料合成、純化，創新配方材料」等研究發展方向，成為台灣少數能提供半導體前段先進製程，與後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商。

新應材今年度特別委由經濟部工業局以及產業專業單位輔導，針對營運十餘年的桃園龍潭廠執行了全方位總體檢，除了部分老舊設備已依專家建議透過新建工程全數優化完畢，其餘的營運系統經專家評判管理良好。