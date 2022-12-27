《金融》楊金龍續任央行總裁 17:392022/12/27 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對總統令央行總裁楊金龍明年續任，央行總裁楊金龍今回應，感謝長官給我機會，為國家服務，我會和本行同仁繼續全力以赴，謝謝大家的關心與鼓勵。 中華民國111年12月27日總統令：特任楊金龍為中央銀行總裁。任期自中華民國112年2月26日至117年2月25日止。 楊金龍續任央行總裁 任期至2028年 楊金龍首任感想：平時如戰時 美國欽差大臣來了 #楊金龍 #續任 #總統令 #央行總裁楊金龍 #中華民國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文不放手 賴清德內憂外患 04:102022/12/16 時論廣場 台大新校長陳文章團隊亮相 張上淳續任副校長 04:102022/12/20 社會新聞 侯友宜以民為天 做事不考慮選票 04:102022/12/26 政治要聞 時論廣場》台灣需要堂堂正正的中國論述（朱駿） 18:502022/12/24 時論廣場 中時社論》輸陸食品 務實面對中國台灣 19:252022/12/17 中時社論 《金融》存準率不動 央行總裁楊金龍釋疑 17:192022/12/15 財經 中華民國退休基金協會理事長王儷玲：股票、保險已成退休理財重要工具 04:102022/12/23 投資理財 打炒預售屋 平均地權條例拚修法 04:102022/12/16 政治要聞 台灣需要堂堂正正的中國論述 04:102022/12/25 時論廣場 中時社論》中華民國需要堂堂正正的論述 20:062022/12/20 中時社論 任期將屆 楊金龍吐心聲：平時如戰時 04:102022/12/16 財經焦點 工商社論》台灣升息循環 恐還未到盡頭 04:102022/12/19 財經要聞 央行升息半碼 估今年GDP不保三 04:102022/12/16 財經焦點 健身賽事增設家庭組 耶誕假期創精彩回憶 18:382022/12/24 體育 復交尼加拉瓜？ 外交部：新政權上台有可能 11:202022/12/14 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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