針對總統令央行總裁楊金龍明年續任，央行總裁楊金龍今回應，感謝長官給我機會，為國家服務，我會和本行同仁繼續全力以赴，謝謝大家的關心與鼓勵。

中華民國111年12月27日總統令：特任楊金龍為中央銀行總裁。任期自中華民國112年2月26日至117年2月25日止。