TOYOTA總代理和泰車(2207)於周二12月27日舉辦TOWN ACE廂型車新車上市發表會。眾所期待的TOWN ACE廂型車，在10月下旬開放預訂後，在兩個月期間便累積超過5000台訂單，堪稱近年市場上討論度最高的輕型商用車。

TOWN ACE廂型車擁有2人座、5人座兩種不同車型。2人座車型，將載貨空間最大化，除了可以放入36個51cm*34cm*35cm(長*寬*高)的紙箱，更可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，超強空間超乎想像；載重量更可高達880公斤，讓頭家朋友用最少趟數載最多貨品，趟趟都能滿載而歸。

5人座車型則搭載5/5分離第二排座椅，並具備拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，乘用商用都好用。除了擁有第二排乘坐便利性，載重量最高可達830公斤，保有超大載物空間與超強載重力，傲視同級。除了絕佳車廂空間外，TOWN ACE廂型車搭載側滑門，超大開口設計，無論搬運貨物或乘員進出都能自在無負擔。此外，上掀式尾門採方正式設計，可極大化後廂開口，提供最便利的上下貨空間。

為了提升第二排乘客的乘坐舒適性，TOWN ACE廂型車後懸吊系統特別採用拖桿式彈簧懸吊，並藉由特殊調教之阻尼優化減震效果提升行車穩定性，除了能確保商用載貨力外，更同時兼具駕乘舒適性。

TOWN ACE廂型車全車系標配LED頭/尾燈，照明度更佳，提升於夜間或天氣惡劣行駛時之辨識度，保障行車安全，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，以大面積擋風玻璃設計，創造超大駕駛視野，強化駕駛安全性。在安全配備部分，全車系標配雙SRS氣囊，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，超越同級主被動安全設定，最高等級搭載TSS主動安全系統，安全配備傲視同級，全方位守護駕乘安全。

除了搭載豐富的主被動安全配備外，TOWN ACE廂型車的油耗表現也傲視同級，自排車型平均油耗可達15 km/l，手排車型平均油耗達14.1 km/l。

TOWN ACE廂型車具備彈性車室空間運用，無論在載貨能力、乘坐舒適性、安全配備與油耗表現等方面都超越市場期待，搭配汰舊換新價48.9萬元起的價格，即日起於和泰汽車全台所屬TOYOTA展示據點正式展售。