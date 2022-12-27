前身為國軍三連棟軍營R棟的「藝術村WeR」裝置藝術品「五路財神歡喜坐」遭駐村藝術家投訴，有晨運民眾直接將濕衣服掛在木製藝術品上，還順勢拉筋，觀感不佳又有損毀之虞。管理單位、南風劇團團長陳姿仰呼籲民眾，珍惜藝術家開放登坐的善意，互相包容。

衛武營藝術村WeR目前由南風劇團進駐，有8位長駐藝術家，空間規畫有舞蹈教室、展覽空間等。日前清晨有駐村藝術家看見一名男子跑步晨運後，疑似滿身大汗，就直接在洗手台洗衣服，還將浸濕的衣服直接披掛在「五路財神歡喜坐」五張木製彩繪座椅上，認為對作品相當不尊重。

陳姿仰表示，「五路財神歡喜坐」創作者為藝術家何佳真，該作品之前在台南美術館展出過，目前回到衛武營藝術村WeR中庭展出。

「五路財神歡喜坐」由5張雙喜字造型椅組成，由小漸大，以五位財神身色亮麗鮮明色彩彩繪，象徵步步高升喜事連座的概念。希望民眾親自登坐，在休憩的同時也能夠提升生活色彩能量，並意會「坐」如台語諧音「多」的趣意。

陳姿仰該作品原本就在一旁設有立牌，提醒民眾可登坐、拍照，但不要跳到上面，畢竟材質是木頭，透過卡楯橋接，水氣、外力都容易導致損壞。

但有民眾反映，根本不知道戶外藝術品材質這麼脆弱，甚至苛責藝術品為什麼要放在公共空間。但陳姿仰呼籲，藝術家打造體驗式作品，就是希望民眾感受喜氣與創意，民眾應珍惜善意，互相包容。未來不會加嚴管控，希望維護此藝術品原本的設計初衷。