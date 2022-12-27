金永大床邊二吻朴柱炫。（截自Hami Video）

金珉周一人分飾兩角，新身分曝光。（截自Hami Video）

古裝喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》男女主角金永大與朴柱炫進度光速超前，第3集就接吻，劇中金永大飾演的君王「李憲」走不出7年喪妻之痛，睡夢中將戀愛騙徒「素娘」朴柱炫當作已逝世子妃親了下去。即便第一吻是意外，他們接著外出狩獵，女方因發燒體力不支昏倒臥床，金永大不顧君王與宮女身分貼身照顧，更忍不住捧著朴柱炫睡臉凝視，這時女方睜眼問，「殿下又要吻我嗎？在睡夢中就能接吻嗎？」下秒金永大重心不穩，再度嘴對嘴與她接吻，2次「床邊吻」讓雙方內心濺起波瀾，才開播就狂灑粉紅泡泡。

朴柱炫更享「齊人之福」，金永大親完換金宇錫吻，金宇錫飾演君王好友，也是貼身護衛「李信元」，正巧在7年前一度與朴柱炫有過婚約，在重逢後漸漸被女方吸引。一次金永大與朴柱炫同時落水，他慌忙跳入水中，但拯救的並非一國之君，而是游向朴柱炫拉她上岸。而女方不知道的是，金宇錫為了救她而對她口對口施行心肺復甦術，接著金宇錫更為了阻止朴柱炫和君王「同床」，不惜忤逆君主和金永大撕破臉，藏不住內心愛意強抱朴柱炫，更大膽示愛，「我都做到這種地步，妳難道不知道嗎？妳曾把我當男人看待嗎？」超Man直球告白朴柱炫。

限定女團「IZ＊ONE」出身的金珉周飾演的世子嬪，在第一集登場雖然就領便當，沒想到還有戲份！宮中弄臣為了擾亂金永大心智，故意讓人假扮成世子嬪的模樣在各處出現，而最新劇情中揭曉，原來弄臣們在妓女院中找到一位與世子嬪長得一模一樣的女子，讓她混進宮中裝神弄鬼，金珉周等於一人分飾兩角，從氣質賢淑的世子嬪，化身涉世未深的小妓女，然而她仍逃不過悲慘命運，讓粉絲邊驚喜邊感嘆。《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》由Hami Video獨家上線，韓國本週因逢新年假期而停播一次。同名漫畫完整版也在LINE WEBTOON獨家看得到，還有全新外傳推出中。