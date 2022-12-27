日本女優戀渕桃奈（恋渕ももな）擁有甜美外貌、M級上圍，起初是人人稱羨的公務員，今年4月轉行當AV女優，處女作銷量極佳，目前是排行榜冠軍。近日她受訪透露離開公職的原因。

根據日媒《週刊文春》報導，戀渕桃奈在父母的期待下，以優異的成績考上公務員，並在家鄉秋田縣的公家機關上班，但因為只有高中畢業，就算錄取成績比同事高分且努力加班，薪水還是比同期沒加班的同仁還要少；再加上辦公室的工作事務繁忙，與自己熱愛與人相處的個性不太合。

更慘的是，戀渕桃奈無論在職場或生活中都經常飽受性騷擾，老是被問「妳的罩杯多少？」連公司已婚男同事、小學認識的熟人和計程車司機也對她心懷不軌。戀渕桃奈表示自己因為胸部大，常被說「都是因為妳這個樣子不好」、「沒辦法就會看成是那樣」，不禁感嘆女性在鄉下很弱勢。

戀渕桃奈工作一年半後決定離職，同期的同仁也有一半的人辭職。戀渕桃奈後來到東京勇闖星路，2月先拍性感寫真出道，靠著M級上圍、雪白肌膚爆紅，因此獲得拍謎片的機會，4月就發行首部作品，光是預購就登上單日冠軍，直到12月還是銷售冠軍，人氣超級旺，被片商形容為「超大型新人」。