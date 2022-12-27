統計過去十年台股本益比位於10～21.5倍間，預估2023年將落在11～15倍間，觀察目前本益比位於歷史下緣，投資台股相對划算。兆豐投信指出，美元指數轉中空，催化資金向金融市場靠攏，台股迎來作夢行情；但存股族資金有限，較難一次收攏各產業龍頭股，此時推出兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金（00921），提供市場更有存股效率性的基金商品。

對存股族來說，要逐一建立各產業龍頭股部位所耗費的時間與交易成本較高；但台灣證交所有29個產業分類，許多營運表現優秀的公司值得納入配置，甚至有些產業龍頭股配發股利的表現穩健持久，如水泥工業的台泥、食品工業的統一、塑膠工業的南亞、橡膠工業的正新，以及半導體業的台積電等公司皆連續配發股利達30年以上。

特選臺灣產業龍頭存股等權重指數所涵蓋的成分股中，即納入這類配息優異的產業龍頭股，還能定期調節各產業或個股的權重達到均衡，有助殖利率穩健增長。根據過去五年統計，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數平均殖利率超過5％，勝過台灣50指數約4.4％，以及台股加權指數約4.2％，成果相對亮眼。

另外，過去台股加權型ETF容易受到市值大的公司影響，當單一公司的市值愈大，可能影響台股大盤與相關ETF的漲跌幅；若能透過投資兆豐00921，不僅能有效一次掌握台股所有產業的紅利，更有助全面性的產業風險分散更佳化。

美國聯準會升息腳步將持續減緩，伴隨景氣回溫，以及利空情境逐漸鈍化，在疫情期間跌深或是被通膨情勢而低估的產業，未來中長期有機會反彈。特選臺灣產業龍頭存股等權重指數因應新年到來，且每逢6月、12月定期調節成分股權重，藉由依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」的排序值依序篩選成份股，若有產業無法選取足額成份股，該缺額再依產業市值與檔數由大至小依序遞補，即將迎來2023年各產業龍頭股亮相。

兆豐投信指出，看好2023年至2024年台股企業獲利率將緩步上升，此時利用台股等權重型ETF切入市場，掌握進可攻、退可守的投資步調，可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會，成為波動市場中，相對適合存股族的投資策略。