為響應政府鼓勵生育政策，減輕年輕人育兒負擔，臺灣企銀推出「添好孕」優惠貸款，提供計劃生育、坐月子及家有幼兒父母所需資金，貸款金額最高新臺幣100萬元，期限最長7年。

隨著社會型態改變，國人晚婚比例漸增，加上子女教育成本逐年攀高，導致民眾生育意願低落，依據內政部統計資料，臺灣人口自2020年邁入人口負成長時代，持續滑落的生育率，已成為不容小覷的國安危機。臺灣企銀為協助搶救國人低生育率，自2016年4月開辦「添好孕」優惠信用貸款，創業界之先，推動成效良好，期能藉由此專案貸款鼓勵生育，協助年輕人獲得資金，以減輕經濟負擔，進而提升本國幼兒人口，厚植國力。

臺灣企銀幫助過一件單親媽媽的申貸案件，深刻體會經濟壓力與育兒責任讓單親媽媽面臨兩難的處境，透過辦理「添好孕」貸款提供資金，有效減輕此類單親弱勢族群養兒育女的資金壓力，陪同孩童成長是一條漫長而艱辛的路，路上經濟壓力由臺灣企銀共同一起分擔。

臺灣企銀表示，臺灣企銀肩負推動政策與善盡企業社會責任雙重使命，積極辦理各項政策性貸款，為促進性別平等而努力，未來更會持續規劃並提供多元的貸款項目，落實普惠金融服務、善盡企業社會責任並促進社會經濟發展。