以機械表著稱、並充滿環保公益色彩的ORIS腕表，繼2020年在遠百信義A13、今年初在板橋大遠百陸續打造結合咖啡吧的「Watch & Coffee」複合式概念店後，今年更前進高雄義享天地，打造全台最大複合概念店，邀請溫昇豪擔任剪綵嘉賓，溫昇豪特別挑選一只ORIS與空中消防組織Coulson Aviation合作的聯名表，呼應他在《火神的眼淚》飾演打火英雄的角色，別具意義。

溫昇豪出席ORIS高雄義享天地複合式概念店開幕，特別佩戴ORIS與空中消防組織Coulson Aviation合作聯名表，呼應他在《火神的眼淚》飾演打火英雄的角色。（ORIS提供）

溫昇豪在《火神的眼淚》飾演打火英雄，正義形象深植人心，該劇也引發後續效應，讓消防法規得以迅速通過，為社會注入正面的影響力，因此當他佩戴這只空中消防組織Coulson Aviation超輕盈聯名表時，特別感慨，由於救火是分秒必爭的工作，稍有誤時就會造成傷亡，因此一只精準計時的腕表十分重要，加上進出火場必須揹負30公斤的裝備，而這只3D列印技術碳纖聯名表總重量僅有65公克，不會造成額外的負擔，更是讓他愛不釋手，頻頻讚歎。

ORIS進駐高雄義享天地成立複合式概念店，可愛泰迪熊和咖啡吧是兩大特色。（ORIS提供）

溫昇豪說，他從小就很喜歡機械表，主要是受到祖父的影響，平日最大的樂趣就是為機械表上鍊、聆聽機芯的聲音，昨日他在店上當場購入一只ORIS腕表，打算送給好友的兒子，因為好友也有一只ORIS腕表，父子倆若能擁有同品牌的腕表，會更有意義。

ORIS與空中消防組織Coulson Aviation合作的Coulson限量表，重量僅65公克，限量1000只，12萬8000元。（ORIS提供）

ORIS在高雄成立「Watch & Coffee」複合式概念店，不僅採用來自宏都拉斯環保小農種植的咖啡，就連店上的銷售員也擁有專業咖啡師執照，結合咖啡文化的沉浸式購物體驗，提供表迷一處可以品味咖啡、鑑賞腕表的好去處。

ORIS的Divers Sixty-Five 12H Calibre 400腕表，功能再升級，9萬4000元。（ORIS提供）

另ORIS也以行經品牌發源地荷斯坦（Holstein）的瓦爾登堡鐵路為靈感，以經典Big Crown指針式日曆功能表為基礎，打造限量發行1000只的瓦爾登堡鐵路限量表，有著搭載ORIS腕表走向國際的象徵意義，表底蓋刻有火車頭圖案，搭配Cervo Volante永續鹿皮表帶，充滿復古的時尚氛圍。

ORIS與瓦爾登堡鐵路合作聯名表，限量1000只，6萬2000元。（ORIS提供）

另一款Divers Sixty-Five腕表功能再升級，外觀延續已有半世紀歷史的設計風格，升級搭載Calibre 400自製機芯與首次出現的12小時標記上圈，不僅可作為第二時區使用，還具備高抗磁、五日動力儲存、10年保固和10年保養間隔建議等優勢，是款值得人手的高CP值機械表。