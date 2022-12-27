兵役役期延長一年，現在高三生開始適用，影響到他們參加1月13日至15日參加學測的心情。大學也說，如果大學生利用暑假期間去服役，將對學校運作產生影響，很多研究無法進行，教育部和大學之間應該討論出可以兼顧的辦法。

清大副校長戴念華表示，現在大學生會利用暑假期間參加營隊活動，研究生則在暑假還是進實驗室，若很多人利用暑假去服役，那學校運作會受干擾，一些研究也會受影響。

戴念華表示，他個人比較不支持讓大學生利用暑假去服役，因為每年去服役2個月這樣累積，每次都要重新開始，能發揮的功能有限。他認為，學生畢業後再去服役，這樣比較能學到軍事技術，對國防才有幫助。

龍華科大校長葛自祥則說，因應新的兵役制度，各大學都要提早規畫因應，以讓學生可以兼顧學習及服役。有些學生想要利用暑假去服役，不應剝奪他們的權益，而是大學要有因應策略。

家有高中男生的陳媽媽表示，兵役延長1年，打亂了他們的規畫。原本她希望小孩進到大學後，可以利用暑假期間出國增長見聞或到業界實習，但新兵役制度實施後，小孩可能要利用暑假去當兵；若暑假不去，畢業後才去當1年兵，那進入職場會比別人晚1年，實在很討厭。

陳媽媽說，她反對新兵役制度，因為這和國家人才培訓政策相違背，很可能有些家長為了不讓小孩當兵，早早就送他們出國留學，屆時台灣將流失更多人才。她認為，台灣不要一直去惹大陸，兩岸應該和平相處，不要發生戰爭，這才是真正民意。

台灣青年民主協會理事長張育萌則說，適用新兵役制度的第一批是現在高三生，他們離明年1月13日至15日學測只剩沒幾天，突然聽到這消息，考試心情難免受影響。

對於新兵役制度，張育萌說，台灣青年民主協會曾了解高中生的想法，總結說有一個願意兩個保留，一個願意是同意將役期延長為1年，二個保留則是期盼1年役期不要是在浪費生命及大學生原本會利用暑假到業界實習或打工等權益不要受影響。

針對部分大專校院學生如果選擇於就學期間入伍服役，教育部表示會與各大專校院及學生團體研商配套措施，以符應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。