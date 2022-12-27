擁有40年餐飲經驗的「鄧師傅功夫菜」，今年年菜維持「凍漲」，推出60道創意料理可任意搭配，新菜色包括與在地優質食材聯名推出的 premium 年菜系列商品，如以雲林究好豬為原物料推出的「叉燒霸王骨」等，1月初會陸續宅配出貨，讓消費者在家吃到熱騰騰的年夜飯。

鄧師傅指出，疫情逐步解封後的首次農年曆，希望能夠如兔子般鄧出新氣象、蹦出新花樣，今年年菜，除了推出標準年菜組合，便於民眾輕鬆覆熱，就能享用具備傳統道地菜餚的新滋味。

今年的新菜色與在地優質食材聯名推出的 premium 年菜系列商品，像是以雲林究好豬為原物料推出的「叉燒霸王骨」、以和光蝦的鮮甜所做成的「鮮蝦酒席白菜」等，結合在地優良食材及功夫手藝的美味料理。

此外，有採用鹿野雞製成與金華火腿、北京烤鴨齊名的「道口燒雞」，經典卻不失新意的酒漬橙香紅龜粿，除在整體大小跟造型外觀上下功夫外。

至於甜品選擇，有獲選為「食品界米其林」之稱的-比利時iTQi國際風味暨品質評鑑肯定的「冰糖雪梨燉銀耳」，甚至是「酒釀桂圓紫米卷 」、「杭菊紅棗燉銀耳」、「杏汁燉木瓜」等地道甜品，可自由搭配選擇，讓全家吃甜甜好過年。