由法醫研究所、台中市政府及彰化基督教醫院合作，在台中生命禮儀管理處設置「中區法醫影像中心」，今天在台中地檢署舉行揭牌及捐贈儀式。法務部長蔡清祥與會表示，中區法醫影像中心可協助中部地區的相驗解剖案件，提升科學證據品質，達成「科技化法務部」目標。

「中區法醫影像中心」由台中市政府、法務部各出一半的空間建置經費，彰化基督教醫院無償捐贈一部電腦斷層設備（CT），安裝台中生命禮儀管理處的解剖室內，並重整修，將協助中部地區包括苗栗、台中、彰化、雲林、及南投等地區的相驗解剖案件，提升科學證據品質。

「中區法醫影像中心」揭牌及捐贈儀式由蔡清祥、台中市府法制局長李善植、彰化基督教醫院院長陳穆寬等人出席，蔡清祥在會中致贈感謝狀給台中市府及彰基代表。

法醫研究所表示，法醫研究所與台中市府民政局合作，在台中市設置「中區法醫影像中心」，透過法醫與影像診斷醫學跨領域合作，推動司法科學政策，提升科學證據品質。醫學影像是目前醫院臨床常見的檢查方法，歐美日澳等先進國家都已運用在法醫相驗解剖，提升法醫相驗解剖品質，有鑑於國際使用CT協助相驗解剖已日趨成熟，台灣也積極趕上國際潮流。