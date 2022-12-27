一名67歲簡姓老翁日前到新光銀行大墩分行欲臨櫃匯款20萬元至屬名「天空依宥」的帳戶，行員察覺有異，老翁不斷聲稱是購買家具，轄區員警趕到後，發現該帳戶已被通報為警示帳戶4次，老翁才發現自己險遭詐騙。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員杜晉銘、吳董賢日前接獲新光銀行大墩分行行員通報趕至現場，老翁再三堅稱該筆款項是自己在網路購買家具，對於員警的關心提問置若罔聞，員警見狀循警政系統查詢該匯款帳號，一查竟發現該帳號早已被通報達4次警示帳戶，確定是詐騙帳戶無誤。

老翁得知該帳戶是警示帳戶後，才願意將手機對話內容讓員警查看，員警發現老翁陷入投資股票詐騙圈套裡，詐騙集團誘使老翁進行投資來避稅，進而讓他匯款至指定帳戶，還教老翁若遇到行員提問，一律以購買家具為由帶過，但員警早已識破此套路，保住老翁現金，亦協助將對方封鎖刪除避免再次遭詐。

警方呼籲，民眾若遇陌生人主動加臉書、LINE等通訊軟體，極為可能是詐騙集團的伎倆，詐騙集團常利用被害人的感情或資金需求，打入被害人的心進而騙取錢財，為提高成功率甚至誘導被害人避開警察的追查，民眾務必提高警覺、小心求證，降低被害機率。