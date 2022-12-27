與媒體面對面！睽違745天後首受訪 蔡英文笑回「問題好多」：以後還有機會

總統蔡英文今（27）日下午舉辦「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，宣布自2014年1月1日起，2005年次出生的役男，義務役延長為1年。睽違745天沒有接受訪問的蔡英文還對記者說，「你們今天問了好多問題，不是今天問了就沒有機會問」，PTT鄉民看到這段話超傻眼，直揭開嗆，再不問就「沒有下次了」。

蔡英文今在接受媒體詢問時回應，「你們今天問了好多問題，不是今天問了就沒有機會問，所以不用著急」，引起台下發出陣陣笑聲，她又接著說，「有這麼好笑嗎？」記者回應，「我們想你」，蔡英文則再度答到，「你們不是想我，你們是想問問題。」

PTT網友看到蔡英文不受訪都已經超過兩年，還能說出上述這段話，直言「記者：再不問要等2年後」、「沒有下次了」、「2年後就沒她的事了，也問不到」、「兩年沒問了，一次出來的量當然很多啊」、「哪國總統在溫室呆那麽久」、「很誇張，躲這麼多天這樣就好多問題」；但也有少數網友幫蔡英文講話，「都沒看過你們對於其他陣營做這種評論」、「有問題的話可以再問一次，沒回答可以再問第二次」。

不過蔡英文也有對「長期不受訪」的情況給出解釋，稱這段時間問答的機會確實少一點，那是因為疫情管控限制了傳統的問答方式，「大家如果有需求的話，我們未來也會考慮安排。」