蔡英文總統今天下午召開記者會，宣布從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調高薪資，以二等兵為例，將由6510元，連同保險等費用，調高至2萬6307元。

以下是蔡英文在記者會的致詞全文：

在大家上個週末歡度聖誕佳節，緊接著要迎向跨年之際，在距離臺灣千里之遙的歐洲，烏俄戰爭已經超過三百天，還未停止；但是，烏克蘭沒有倒下，烏克蘭還在奮戰，烏克蘭人守護家園的堅決意志，感動了全世界愛好民主自由的人們。

不只是歐洲，在亞洲，中國的擴張，也持續衝擊著國際秩序，威脅區域的和平穩定，影響兩岸關係。尤其，中國在8月軍演之後，對臺灣的威逼的情勢更加明顯。

面對威權主義擴張，國際及區域間的主要國家，像是美國、歐盟、日本、澳洲、菲律賓等國家，無不紛紛調整戰略，強化自身的國防戰力與軍事的量能。

沒有人要戰爭，臺灣的政府與人民是如此，國際社會也是如此。但是，各位國人同胞，和平不會從天而降，就像邱吉爾曾經說過的，在戰爭與屈辱面前，如果選擇了屈辱，但屈辱過後，我們還是得面對戰爭。

而臺灣，就處在威權主義擴張的第一線，守在全球民主防線的最前線。備戰才能夠避戰，能戰才能止戰。臺灣必須強化自我防備能力，才能更有力的確保國家安全跟利益，才能爭取更多的國際支持。

我們越是做好準備，對岸冒進的機率就越小；我們越是團結，臺灣就越強壯、越安全。這就是我所強調的，和平靠國防，而國防靠全民。

從2020年開始，這兩年多來，我每兩個禮拜親自主持會議，經過國安會跟國防部共同作業，從防衛戰略、作戰模式、戰力規模、兵力結構、以及訓練內容等面向，我們全盤檢視國家的防衛戰力。

今天，我們提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整規劃。這樣的國防體系，分為四大區塊：

第一，是由編制21萬人，現員18萬人志願役軍人為主的「主戰部隊」，以專業的訓練、精銳的戰力，隨時守護國家安全的第一線。

第二，我們必須打造以義務役為主的常備「守備部隊」，主要負責國土守備跟基礎設施的防護，保護自己熟悉的家園的任務；並且支援主戰部隊、協助民防的工作。

由於現代戰爭型態，最可能發生的是快速作戰方式。而現行制度下，守備部隊是由後備軍人動員編成，但後備軍人動員的速度較慢，而且四個月軍事訓練役，要形成有效戰力的時間更長，都無法形成即戰力。

因此，這次方案最核心的調整，就是以志願役為基幹，以義務役為主要兵力組成，我們把守備部隊「常備化」。任務性質上，就是以義務役為主體的「國土防衛部隊」。

第三，則是整合民間的力量，以各部會、地方政府，還有替代役所建構的「民防系統」。除了協助軍事作戰，更重要的是，擔負救災、醫療、治安維護、工程搶修等確保社會持續運作的任務。

第四，則是「後備系統」。未來，我們以退役的志願役充實主戰部隊，退役的義務役充實守備部隊為原則，讓「常後一體」更明確、系統化的落實。

此外，我們會編成相當數量的後備部隊，於戰時，動員後備軍人，支援主戰跟守備部隊各項作戰，並且負責城鄉守備的任務。

這樣的兵力結構調整，賦予各部隊及系統明確的任務，而且能夠相互支援，發揮總體的戰力。同時，也可以針對不同任務，施以不同強度、不同專業技能的訓練，使得訓練可以更紮實、更專精，而且更有效率。

現行的四個月軍事訓練役制度，在兵源的量能和訓練品質，都已經無法因應迅速而且瞬息萬變的戰備局勢，以及當前的戰備需求。在經過兩年完整的評估跟檢討，考量在新的戰略架構下的兵力需求，我們決定從2024年起，恢復一年期的義務役，適用對象是2005年1月1日以後出生的役男。

我必須承認，這是一個無比困難的決定。但是，身為總統、身為三軍統帥，捍衛國家安全、確保國家利益，讓臺灣永續生存，確保世世代代自由民主的生活方式，是我做為總統無可迴避的責任。

當然，我也知道，有很多國人對過去當兵的經驗感受，是浪費時間。有人會質疑，四個月都訓練不好了，為什麼要變一年？也有人會擔心，這一年會不會變成過去的那一年，充斥著老舊的訓練方式。

對此，我已經要求國安會跟國防部，針對這次義務役恢復一年的方案，進行以下調整跟強化作業。

第一，強化訓練內容，以及訓練量能的擴充。

未來的義務役訓練，將參考美國等先進國家的訓練方式，引入各國現代化的訓練模組。同時，要增加新式武器的操作訓練、增加實戰化的訓練課程、增加實彈射擊、聯合演訓，甚至是民防協力等訓練。因此，我們將擴充訓練的量能。

不論是訓場、訓練的方法、教官、教材、訓練設備，或是武器裝備，都將做質與量的強化與提升。國防部所提出的說明文件中，已經把從入伍到退伍，全役期不同階段的新制訓練項目詳細列出。

舉例來說，傳統的刺槍術訓練，將進階調整為近戰格鬥訓練；並且，依任務需求要增加刺針飛彈、標槍飛

彈、紅隼火箭彈、無人機等新式武器的訓練，以符合現代作戰的需求。

又例如，兩個月的入伍訓練，實彈射擊也將從86發，倍增到160發；而全役期的射擊發數，不會低過800發。

不但是2024年開始的一年期義務役，將適用新型訓練模式；四個月期的義務役，也會從明年開始逐步增加訓練的強度。

2024年起，四個月的軍事訓練役將與一年的義務役，進行一樣八週的入伍訓練。我們希望，在新制下，當兵的這一年，不是浪費一年，而是用這一年的時間，蛻變成為更成熟的人。學習更能生存、更能作戰、更能救人；同時，也守護自己的家鄉，守護自己的家人，守護自己所愛的人。

第二，我們要提高役男的薪資。履行國民義務的役男，應該給予更大的支持。過去服役的薪資過低，甚至很多人是賠錢當兵，這種不合理的現象必須要改革。

以二兵為例，我們會將未來一年義務役的薪資，包含保險和餐食費，將大幅提高到26307元（註：實領20320元，保險及餐食費5987元），接近基本工資。而隨著軍階的提升，薪資也將相對提升。

我們希望，透過薪資的調整，能夠照顧役男這一年基本的開銷需求，幫助年輕人舒緩學貸的壓力，也減輕家長們的負擔，讓年輕人可以安心服役。

第三，推動服役年資銜接勞退制度。目前義務役年資只能併計軍公教退休年資，而沒有跟勞工退休年資併計。為了兼顧公平性，我們將推動修法，讓未來一年義務役男的年資，也可以與勞退制度銜接，並且由國防部負擔雇主提撥的責任。

役男履行義務，固然是責任，也是榮耀，我們希望，這一年的時間，可以成為年輕人職涯的一部分，讓大家無縫接軌，同時累積職涯的退休所得。

第四，教育部將跟大專校院溝通，參酌相關國家的經驗，研究讓教育體制更有彈性的可能方案，使役男可以有效利用時間，並且接軌職涯。

我希望，大家能夠支持今天所提出的方案，但除了要求國防部跟國安會持續精進內容、落實執行以外；我也抱持著開放的態度，希望朝野政黨、民間團體、專家學者、社會各界，能夠進行更多良性的討論跟溝通。

讓方案更好，讓戰力更強，讓義務役的這一年更有意義，讓國家更安全，讓臺灣永續生存。我相信，這是我們生長在臺灣這塊土地上兩千三百萬人共同的目標。

各位所有的國人同胞，我相信，絕大多數的人，都有一顆熱愛國家的心，都願意為國家盡一分力，都願意為守護我們身邊所愛的人，不計代價、拚盡全力。

只要臺灣夠強，就會是全球民主自由的主場，就不會變戰場，青年就不用上戰場。各位國人同胞，臺灣要告訴全世界，在民主或獨裁之間，我們堅信民主；在戰爭和和平間，我們堅持和平。讓我們展現守護家園、捍衛民主的勇氣和決心，我相信，這將會迎來全世界民主自由的勝利。謝謝大家。