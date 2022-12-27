台灣大哥大基金會攜手財團法人罕見疾病基金會舉辦第六屆「微樂心溫度」募集活動，號召民眾一起為罕見疾病兒童募集心願禮物，短短12天成功募集411份禮物，募得禮物包含電子琴、機器人、腳踏車、書桌到樂高玩具、運動鞋等，看似平凡小物，卻是點亮病童夢想啟航的第一站。

台灣大昨日舉辦年終歡樂派對，邀請罕病兒與家長們一起到場同樂，台灣大總經理林之晨、台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠、台灣大體育家族選手一起拋磚引玉認捐禮物，桌球好手林昀儒也驚喜現身，化身孩子王，與志工們一起和這群生命小鬥士畫畫、唱歌，度過歲末的溫馨時光。

林之晨表示，罕見疾病是生命傳承中難以避免的隨機風險，全台灣有超過1.9萬名罕病兒童與罕病家庭，罕病孩童們從小會發現自己的與眾不同，但是仍然努力克服先天性的挑戰，勇往直前，展現生命的韌性。今年很感謝一起參與募集禮物的民眾們，和台灣大共同凝聚愛心替孩子圓夢，為小天使們點亮希望，啟發他們能所不能的夢想旅程。

林之晨今年也親自認捐3份禮物，分別是腳踏車、變形機器人與書桌，孩子們在收到禮物時相當興奮，立刻拆開禮物與爸媽、台灣大志工一起玩樂。現就讀國小二年級特教班，患有Angelman氏症候群（天使症）的小欣，在姑姑的陪伴下從林之晨手中接過心願禮物—腳踏車，雖因疾病造成語言發展低落，小欣卻不吝透過豐富肢體動作表達她可愛的個性，今年也許下願望，希望凡事能夠自己打理，和最愛的姑姑與姊姊一起騎著車、吹著風，開心出遊。

桌球好手林昀儒認捐了兩份禮物，其中一份是今年宣傳片的9歲啟睿，他的願望是收到汽車模型，同樣也是車迷的林昀儒，特別買了自己的夢想品牌Aston Martin 1:18仿真合金汽車模型，實現啟睿的夢想；另一份禮物是成人蛙式滑板車，幫助患有楓糖尿症的孩子，解決平衡感不好無法騎腳踏車的狀況，同時也能享受滑板車的速度。

劉麗惠表示，能夠為這群不畏生命逆境的小鬥士實現心願，是「微樂心溫度」公益活動的初衷。「微樂心溫度」透過「微樂志工」平台至今總計已與8間NPO合作，幫助偏鄉弱勢族群、身心障礙者和長輩、重症疾病與罕病孩童圓滿達成近2000個心願，每一屆都有許多台灣大志工透過「微樂志工」平台報名加入包裝禮物的行列，成為一個擁有「善的力量」的媒介，讓台灣社會時時充滿著愛與溫暖。

財團法人罕見疾病創辦人陳莉茵則表示，非常感謝台灣大基金會提供這次機會，孩子們都能感受到來自社會的溫暖。從收集每一位孩童的心願，到向大眾募集禮物，並經由台灣大細細審核每一份禮物，讓遍佈全台，北中南的小朋友都有機會收到心願禮物，讓愛得以傳遞給每個家庭。

「微樂志工」是國內第一款同時擁有網站與行動App的公益媒合平台，自2014年推出至今，加入的公益團體達317家，總志工人數約9,065人。該平台只要短短3秒，就能完成媒合與報名程序，亦可讓志工很快找到「適合自己的公益活動」，公益團體也可以找到「對的志工」，發揮「隨時、隨地、隨手」作公益的特性，讓愛可以持續溫暖著社會的每一個角落。

台灣大哥大基金會攜手財團法人罕見疾病基金會舉辦第六屆「微樂心溫度」募集活動，號召民眾一起為罕見疾病兒童募集心願禮物。（台灣大提供）

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠（右）為罕病兒啟動夢想旅程。（台灣大提供）