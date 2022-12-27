草屯鎮客家協會理事長邱玉祺等人了解龍眼林福利協會製作餐盒、送餐情形。（楊靜茹攝）

邱玉祺代表草屯鎮客家協會捐贈物資及1萬元善款，認為將「義田」收入幫助弱勢相當有意義。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮客家協會租地，讓都會區民眾體驗種稻、芥菜、玉米的辛勞，收成後再將販售稻米、鹹菜的所得捐做公益，日前他們將白米、油鹽等物資捐給國姓鄉南投縣生活重建協會、中寮鄉龍眼林福利協會、草屯鎮食物銀行。

草屯鎮客家協會理事長邱玉祺說，協會3年前在草屯鎮義民褒忠宮旁租了約300坪農地，不僅從事食農教育，也能傳達客家人的精神，所有成員決定效法古人設置「義田」的精神，將「義田」的收入幫助弱勢，不只收割的稻子販售賺錢，大家也將芥菜醃製成鹹菜販售，將積攢了3年的收入化為愛心。

草屯鎮客家協會指出，南投縣生活重建協會、龍眼林福利協會自921大地震後，長期幫國姓鄉及中寮鄉到長輩送餐，而草屯鎮則是創立食物銀行，照顧沒有辦法領補助的邊緣戶，他們的精神令人感佩，決定在歲末年終除了捐贈白米、鹽、醬油等民生用品，還有1萬元善款，希望能夠拋磚引玉，讓更多人一起做公益。

龍眼林福利協會總幹事廖振益表示，他們每天幫鄉內長輩張羅午餐、晚餐，迄今已經送出200多萬個便當，感謝各界長期對協會的幫忙與贊助，讓協會透過送餐服務看顧長輩。

草屯鎮長簡景感謝草屯客家協會，認為他們推廣、傳承客家精神以外，還將「義田」所得回饋到給鎮上食物銀行，讓公所可以整合資源，讓邊緣戶、弱勢族群獲得溫暖，相當有意義。