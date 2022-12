〈Beautiful Christmas〉是由女團「Red Velvet」與「aespa」攜手合作的聖誕舞曲。(愛貝克思提供)

去年SM娛樂時隔10年再度發行的冬季專輯《2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS》總銷量突破65萬張,創下SMTOWN系列專輯最高銷售紀錄。今年再度集結旗下藝人,只有在特別專輯才看得到的各式跨團合作,明年元旦SM娛樂也將持續提供線上免費觀賞家族演唱會演出,屆時也將公開專輯雙主打歌之一〈The Cure〉的MV。

此次專輯為雙主打形式有著SM旗下藝人的全新合作。主打歌之一〈Beautiful Christmas〉是由女團「Red Velvet」與「aespa」攜手合作的聖誕舞曲,講述懷抱著即將迎接聖誕節的悸動,回顧過去一年的感想,她們化身耶誕女孩,以清亮的歌聲甜蜜地傳達「與珍貴之人一起度過的今天是最棒的瞬間」,歌曲搶先於專輯發行前公開,並打入發行當週韓國CIRCLE CHART的Global K-pop、Digital、Streaming、Download、BGM等5項排行榜,9位仙女一字排開,被網友稱讚為「今年最美麗耶誕歌曲」。

另一首主打歌〈The Cure〉由安七炫、寶兒、允浩、利特、太妍、溫流、SUHO、IRENE、泰容、MARK、錕和KARINA演唱,因是由SM所屬團體的隊長作為代表參與的歌曲,也被網友暱稱為「隊長之歌」,講述現代社會面臨的各種問題、蘊含永續發展訊息的campaign song,同時宣告SM為應對氣候變化今後將創造Global Movement的開始。SM娛樂今年新設ESG工作協商機制,並成為首個加入聯合國全球盟約(UNGC)的韓國演藝經紀公司,倡導永續經營概念。MV將於明年元旦舉行的全球線上演唱會「2023 SMTOWN LIVE : SMCU PALACE @KWANGYA」上公開。

收錄曲包含SM Classics所演奏的〈Welcome To SMCU PALACE〉,聚集「表演強者」的舞曲有KAI、SEULGI、JENO、KARINA〈Hot & Cold (溫差)〉,銀赫、孝淵、泰容、渽民、成燦、WINTER、GISELLE〈Jet〉,孝淵、KEY、CHEN、JOHNNY、NINGNING與GINJO、Raiden、IMLAY、Mar Vista等DJ合作的EDM舞曲〈Good To Be Alive〉;抒情歌曲有最強昌珉、太妍、WINTER〈Priority〉,寶兒、WENDY、NINGNING〈圓 (Time After Time)〉;厲旭、溫流、道英、辰樂、肖俊〈你在哪兒 (Where You Are)〉;安七炫、藝聲、SUHO、泰一、仁俊〈Happier〉等。

《2022 Winter SMTOWN : SMCU PALACE》共收錄10首歌曲,已在台與韓國同步數位發行。