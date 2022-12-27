繼基隆大德橋下的河水污染照片傳到國外爆紅後，近日美國論壇《Reddit》的「都市地獄版」又在瘋傳，小朋友走在台北市人行道被機車停車格擋住，被迫走到馬路上的照片，引起老外討論，台灣網友看了也直呼「人行道接停車格真的太天才」。對此，新科台北市長蔣萬安也回應了。

PTT有網友26日爆卦表示：台北的人行道登上「都市地獄版」，孩童走在馬路上。他轉貼並翻譯美國論壇《Reddit》的「都市地獄版」圖文，文中寫道：台灣的城市有個共同的問題，人行道不但少且銜接路型不夠一致。只見圖中小朋友走在台北市人行道被機車停車格擋住，被迫走到馬路上，離譜街景讓所有網民看傻眼。還標註了拍攝地點：台北市松山區敦化北路222巷18弄。

《Reddit》網友留言表示「人行道每10英尺（3公尺）的高度和品質不一。對行人來說，很討厭，要小心不要被絆倒，更是輪椅族的殺手」、「道路共享是可行的，只要環境提醒低速行駛及友善的汽車駕駛人」、「可惜在台灣不適用，來源：我本人」。

轉貼此訊息的原PO說：「台灣第二次上都市地獄版～」、鄉民開酸：「出台北看看吧，呵呵，那叫煉獄」、「台灣的城市都有個問題：黑道太多」、「汽機車的路權>>>>>>>>行人」、「顆批下台！喔已經下台了」、「人行道接停車格真的太天才了」、「確實啊，常看到一段一段接不起來的」、「台北已經算相對好的，但還是慘」、「死忠的都回南部就沒這個問題了」、「這個設計被電真的是活該」、「找蔣萬安」。

新科台北市長蔣萬安今(27日)召開市政會議，被問到此事時，蔣萬安說，會請交通局等相關單位，做專業評估及整體規畫。