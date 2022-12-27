楊偉倫在《正義迴廊》演出弒親逆子主謀，性格狡猾。（甲上提供）

港片《正義迴廊》由香港新銳導演何爵天執導，《踏血尋梅》導演翁子光擔任監製，實力派演員楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰及葉蘊儀主演，再造懸疑犯罪及法庭辯論經典。電影故事改編自2013年轟動全港的「逆子弒親案」，重現法庭上的精彩辯論對峙，以及寫實還原駭人兇殺慘案事發經過的橋段。

片中的法庭審判橋段是一大重點戲份，從法官遴選陪審團、檢方律師雙方攻防辯論，陪審團員們對有罪無罪激烈辯論，直至最後結案和判刑，正好與台灣將於明年（2023）元旦上路的「國民法官」新制巧妙相呼應，人人都是陪審團，面對重大刑案究竟該怎麼判？

而電影中9人陪審團故事線戲份相當重要，風靡80、90年代的香港「玉女始祖」葉蘊儀驚喜加盟演出，原來是被監製翁子光的誠意感動，「戲癮發作」終於首肯演出，飾演退休教師兼家庭主婦，盡力恪守陪審團的義務和職責，代表著一般普羅大眾對司法的想像與詰問。

葉蘊儀曾於9年前客串青春歌舞電影《狂舞派》飾演顏卓靈的母親，相隔多年強勢回歸，原因是被好的劇本題材與監製翁子光誠意打動回到幕前，翁子光表示葉蘊儀一開始並沒有一口答應，但他說：「其實演員都是有戲癮的， 所以只要有好的理由，都有辦法把打動他們。」也認為有了葉蘊儀或周文健等資深演技派加盟，就是電影好的開始。

葉蘊儀在片中有一段長長的獨白，讓她有充足機會展現演技、過足戲癮，導演何爵天說：「她是我童年的偶像，拍這部片我想找自己喜歡的演員或好久沒有拍戲的演員。」相信透過電影，讓觀眾們都能看見她的另一面貌。電影30日在台上映。