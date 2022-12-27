總統蔡英文今（27日）召開國安會議，拍板延長義務役至1年，月薪擬調至2萬元以上，預計將影響民國94年以後出生的役男，消息一出引發PTT高度關注，就有鄉民發問：「小蜜蜂的阿嬤是不是要發財了」，貼文一出，引發熱議。

原PO在PTT八卦板以「小蜜蜂的阿嬤是不是要發財了」為題發文，表示自己過去當兵時，每個月只領5000多元，但小蜜蜂的阿嬤一顆肉粽就要價30元，「弟兄們野外訓之後也是買好買滿」，而未來義務役薪水上看2萬元以上，原PO好奇：「小蜜蜂的阿嬤們是不是興奮到發抖」。

貼文曝光後，鄉民紛紛回應，「小蜜蜂會跟著調漲吧」、「豆干厝也要通膨了」、「連肥宅快樂水一罐30漲60囉」、「喝到珍奶和吃到雞排那一刻，真的會哭」、「當兵錢花得最有價值的，就是打小蜜蜂吧」，不過也有人直說：「現在有外送，誰還買小蜜蜂」。

「小蜜蜂」是靠機車或是發財車販賣飲料、小吃的流動攤販，舉凡麵線、雞排、黑輪、肉粽、水煎包、水餃、糯米腸等美食都可能出現，當阿兵哥出操時，總能在操課場地周圍發現他們的蹤跡，甚至還被網友戲稱是「國軍最強後勤單位」。