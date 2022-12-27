全球景氣放緩、需求降溫，導致台灣經濟跟著蒙上陰影，國發會今天公布11月景氣燈號，亮出睽違4年低迷的藍燈，且綜合判斷分數暴跌至12分，下探13年半新低紀錄。

11月景氣燈號綜合判斷分數一口氣暴跌6分、降至12分，為2009年6月以來低點；觀察9項構成項目，海關出口值與批發、零售及餐飲營業額均由綠燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值由紅燈轉呈綠燈，各減少2分，其餘6項燈號不變。

「當前經濟狀況比較低迷」，國發會經濟發展處處長吳明蕙坦言，美國、中國、歐元區的景氣領先指標續呈下滑，主要經濟體需求轉弱，拖累台灣出口、外銷訂單表現，出口衍生性的進口需求也受到影響，這是分數一次大降6分原因。

不過吳明蕙認為，當前經濟情勢「外冷內溫」，雖然外貿不佳，但零售、餐飲表現不錯，國境解封有助於刺激消費，而且明年公共建設規模接近新台幣6000億元，半導體、離岸風電等民間投資延續，均有望支撐內需。

此外，景氣燈號構成指標中的製造業營業氣候測驗點維持藍燈，但測驗點分數走揚，主因是廠商對未來6個月信心轉佳，顯見景氣低迷之際，還是有些樂觀氣氛存在。

吳明蕙表示，12月經濟情勢一樣面臨挑戰，景氣燈號何時回升很難說，不過明年通膨壓力降溫、美國升息腳步放緩，外在環境威脅減弱，各國重心轉到如何讓經濟維持動能。

吳明蕙強調，國際預測機構IHS Markit 認為2023年全球經濟表現逐漸好轉，第1季1.2%最差，第2季、第3季分別為1.6%及1.5%，第4季則回升至2%，全球經濟回溫可望提振台灣出口動能，「或許明年下半年，整個狀況會比較改善」。