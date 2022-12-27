國際物價受到戰爭影響，民生物資價格飆漲，台糖配合行政院設立平價專區，台糖的3公升沙拉油及小包裝砂糖持續凍漲，以配合穩定物價，並且在2023年會在多個通路推出平價商品專區，確保民眾可以買到穩定物資。

值得注意的是，受到疫情影響，國內餐飲旅宿業大受衝擊，台糖過去也受影響，過去兩年春節期間的餐飲收入幾乎腰斬，平均住房率也減少3成多。不過目前兔年整體訂桌率及訂房率已有8成滿，營業狀況樂觀，餐飲營收預估會較今年提升3成。

除了愈來愈多人會到飯店圍爐，宅配到府的冷凍年菜也有愈受歡迎的趨勢，過去3年台糖冷凍年菜的銷售業績即逐年攀升，兔年業績更可望提升18%，因此台糖把握潮流，攜手兩大食品業者品牌推出必比登餐廳推薦國宴主廚監製出品的年菜，共有5道套餐、12道單品，適合各式家庭型態選購品嚐。

台糖為與民眾一起過好年，明年1月全臺20家蜜鄰超市皆會設置平價商品專區，提供有機米、食用油、砂糖、罐頭及安心豚冷藏、冷凍生鮮豬肉等5大類民生必需品，同時也會供應給家樂福、全聯、統一超商、全家等各大通路，讓民眾在新年以最平實的價格買到最優質的產品。