副總統賴清德投入民進黨主席補選，對於賴是否是適當的總統接班人選？總統蔡英文今(28日)表示：「我覺得他是啊！」她也希望賴清德能夠把黨帶得更好。對於賴曾表示，論文抄襲是民進黨敗選因素之一，她說，相關人等已進行訴訟和救濟訴願程序，就讓救濟訴願結果來幫忙解答。

民進黨九合一選舉大敗，蔡英文也請辭黨主席，賴清德已登記參與黨主席補選，近日也舉行巡迴座談會，針對敗選原因進行檢討，並了解基層對於民進黨未來發展的看法。

蔡英文今天召開記者會，媒體詢問她對於賴即將接任黨主席的期許，她說，希望他把黨帶得更好。至於賴是否是總統適合的接班人選？為什麼？蔡英文表示，賴不是今天才當政治人物，他在政壇很久了，他的一切大家都很熟悉，最後是評價和綜合評估的問題，「我的答案是『他是啊』。」

至於賴清德之前在座談會指出，黨員論文抄襲問題是民進黨敗選因素之一，媒體詢問蔡英文是否認同這樣的看法？對此，蔡英文表示，相關人等都已經在進行訴訟、救濟和訴願程序，「就讓救濟訴願幫我們解答」。