當今首屈一指的法國號獨奏家瑞德凡．弗拉柯維克（Radovan Vlatković）、天才芬蘭鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）、全球炙手可熱的中提琴家摩西．李道特（Timothy Ridout）等人，都將來台參與NSO室內樂節，為了心中共同的音樂理想，他們遠道而來，和國家交響樂團多位音樂家合作，擔任策畫與安排的，正是美國費雪獎得主、台灣小提琴家黃俊文。

黃俊文表示，能演奏好室內樂曲目，是真正獨奏家的表現。在他的音樂養成過程中，室內樂經驗佔了很大一部分，包括參與林肯中心室內樂、韓國大關嶺音樂節的經驗等，這些室內樂歷練，都是他演奏獨奏曲目的絕佳養分。

黃俊文表示，他有好長一段時間連年參與行之有年的韓國大關嶺音樂節，從第一屆一直到第二十三屆，一路看著韓國音樂家鄭明和、鄭京和、姜孝等人，如何從無到有，打造室內樂音樂節，也看著他們的音樂節，如何從零出發，到蓋了兩座音樂廳，原來一個優質的室內樂音樂節，能發揮的影響力完全超出個人修為或是純粹的音樂分享，而是能進一步做到強而有力的公眾對話，並帶有社會意義，成為永恆的價值。

大關嶺音樂節成立於2004年，現已更名為平昌音樂節（Music in PyeongChang MPyC），平昌正是音樂節以及韓國冬季奧運所在地。值得觀察的是，韓國政府當年爭取冬季奧運主辦權，開始發展平昌音樂節，選擇的內容不是交響樂團，也不是其他表演藝術領域組合，而是以室內樂為主軸，以此作為國家門面，足見室內樂舉足輕重的魅力，發展潛力無限。

黃俊文觀察，一個成熟的音樂節，周邊工作尤其重要，包括公關、行政、食宿、交通，還有文宣、邀演對象、媒體等安排，都是重要環節。而在行政與人力分配之外，室內樂節縝密的曲目規劃，也至關重要，必須同時顧及音樂家的搭配組合、曲序安排，如同廚師做料理，知道原則之後，更需要經驗累積和細膩執行，才能完成。

他透露，曾看過他的恩師姜孝，在一大張白板上，擺滿一張張寫著不同曲目的紙條，反覆挪動與推敲曲序安排，他仔細觀察其中的變化，從中學習如何安排曲目，理解排曲目的邏輯與觀點。

黃俊文表示，在一場音樂會裡，每個人的工作量都必須均等，演奏的比重調配很重要，「除了曲目安排，還有成員安排，曲目和曲目的連貫性，有沒有共同主題，或是要如何銜接得順暢，讓人聽得舒適，有沒有想表達的意念？每一個環節都是細項安排。一個音樂節的成形，讓我學到非常重要的東西，都是演奏的養分。」

黃俊文觀察，室內樂的重要性，在於回歸每個人都是獨立個體，能在沒有指揮的狀態下，沒有人給予演奏指示下，有自己的思考和判斷，並和夥伴討論，合作完成曲目。

黃俊文認為，室內樂的本質，不全然等同合奏，而室內樂和獨奏之間有密不可分的關連，「音樂家必須要能懂得拉獨奏，也能拉室內樂，並做到每個聲部都平等，例如：第二小提琴聲部，也會有很多獨奏片段。每個聲部都是室內樂重要的一環。」

NSO黃俊文與好朋友們《室內樂群星會》將於1月5日在北藝大音樂廳演出，1月6日的NSO黃俊文與好朋友們《來自維也納》將在雲林聲泊廳登場，1月7日再回到台北國家音樂廳。