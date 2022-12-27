多元化發展綠色能源，台泥（1101）投入的地熱發電、海洋溫差發電陸續展開；台泥27日指出，旗下台泥綠能在台東紅葉建設的一座1MW的地熱發電廠，目前鑽井已經鑽了1,200公尺，預計2024年底前完成併聯發電及營運。和平電力正籌備「海洋溫差發電」，已經完成工程可行性初步評估，並已在今年送交相關單位審查。

台泥企業團是目前國內唯一同時投入創能（綠色能源）、輸能（高階鋰電池）以及儲能一條龍的企業。其中，創能已有彰濱工業區的陸上風電、和平園區的太陽能發電。

台泥指出，台東紅葉地熱發電廠完工商轉，每小時能夠發電1,000度，1年則可發電量約876萬度電，約等同提供2,400戶家庭使用；整個循環發電系統，運用搭配尾水回注技術，可以達到取熱不取水的資源循環。

考量太陽能以及風電面臨間歇性困難，台泥積極投入前瞻能源研究與發展，「海洋溫差發電」即是其一；台泥指出，海洋溫差發電不受日夜、季節及天候影響，可提供長期穩定的供電。除此之外，以日本久米島海洋溫差發電設施的案例，深層海水可應用於龍膽石斑魚等高經濟水產養殖、SPA水療觀光、富含礦物質的海洋深層飲用水等等的延伸產業。

台泥在2021年宣布將把和平水泥園區轉型成為東部首座低碳環保綠能園區，台泥各項新能源發展項目陸續進駐，包括結合綠能以及儲能的電動車充電站、能夠協助電網穩定的大型儲能基地、UHPC新式低碳建材廠以及正在規劃的鬱金香風機。

為讓在地村民及民眾進一步了解台泥在能源轉型上的投入與理念。台泥日前在園區舉辦「和平來電互動體驗運動會」，邀請當地部落學生與家長，一起體驗結合高階鋰電池的電動車，希望讓在地村民及民眾進一步了解台泥在能源轉型上的投入與理念。