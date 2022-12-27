櫃買中心表示，台灣矽科宏晟科技公司（6725）在今（27）日送件申請登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，矽科宏晟公司成立於2014年4月間，董事長為郭錦松，主要經營業務是高科技產業製程廠務系統整合工程、高科技產業製程供應系統設備及相關系統、高科技產業製程維護及保養等，送件時資本額為3億3,000萬元，產業別是電子工業。
矽科宏晟公司2021年業績，營收9億4,350萬元，稅前盈餘1億1,068萬元，稅後純益9,036萬元，每股純益2.84元。
櫃買中心表示，台灣矽科宏晟科技公司（6725）在今（27）日送件申請登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，矽科宏晟公司成立於2014年4月間，董事長為郭錦松，主要經營業務是高科技產業製程廠務系統整合工程、高科技產業製程供應系統設備及相關系統、高科技產業製程維護及保養等，送件時資本額為3億3,000萬元，產業別是電子工業。
矽科宏晟公司2021年業績，營收9億4,350萬元，稅前盈餘1億1,068萬元，稅後純益9,036萬元，每股純益2.84元。
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